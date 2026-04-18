El cura DJ llega a Buenos Aires Foto: Instagram @padre.guilherme

Buenos Aires se prepara para vivir una noche completamente distinta a cualquier otra. Este sábado 18 de abril, la histórica Plaza de Mayo será escenario de un evento que mezcla espiritualidad, cultura urbana y tecnología: el show del Cura DJ, un espectáculo gratuito que rinde homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento y que ya genera expectativa masiva entre vecinos y turistas.

La propuesta no solo destaca por su contenido artístico y simbólico, sino también por su impacto en la agenda cultural y en la circulación del centro porteño, ya que el Gobierno de la Ciudad confirmó cortes y restricciones de tránsito durante toda la jornada.

Un evento único en el corazón de Buenos Aires

El protagonista de la noche será el Padre Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el Cura DJ, un sacerdote portugués que alcanzó notoriedad mundial al fusionar música electrónica con sonidos litúrgicos, mensajes espirituales y fragmentos de textos papales. Su presentación en Buenos Aires se dará en un contexto muy especial: un tributo al Papa Francisco, el primer pontífice argentino, en el espacio público más emblemático del país.

El sacerdote DJ Guilherme Foto: Redes

El evento comenzará a las 20:00 horas, con acceso libre y gratuito, y contará con una puesta en escena de gran escala, pantallas LED y sistema de sonido profesional, pensados para una convocatoria multitudinaria.

Por qué el show del Cura DJ genera tanta expectativa

A diferencia de un recital tradicional o de una ceremonia religiosa clásica, la propuesta del Cura DJ se ubica en un punto intermedio que busca romper barreras generacionales. Su set combina melodic techno y house con campanas, coros, rezos en latín y mensajes vinculados a la paz, la fraternidad y el compromiso social, ejes centrales del legado de Francisco.

Este formato ya fue celebrado en eventos internacionales como la Jornada Mundial de la Juventud y festivales europeos, donde logró atraer tanto a personas vinculadas al ámbito religioso como a seguidores de la música electrónica.

Cortes de tránsito confirmados en el centro porteño

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó un operativo especial de tránsito que afectará a varias calles del microcentro y alrededores de Plaza de Mayo durante más de 24 horas.

Calles y horarios con cortes:

Bolívar , entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen

Avenida de Mayo , entre Bolívar y Piedras

Corte total desde el viernes 17 de abril a las 22:00 hasta el domingo 19 de abril a las 06:00

Restricción amplia en inmediaciones de Plaza de Mayo desde las 10:00 del sábado hasta la madrugada del domingo

Cortes de tránsito en CABA

Las autoridades recomiendan evitar circular en vehículo particular por la zona y priorizar transporte público o accesos peatonales.

Cómo llegar y qué tener en cuenta para asistir

Quienes planeen asistir al show deben considerar llegar con antelación. La organización espera una convocatoria masiva, por lo que se sugiere:

Usar subte (líneas A, D y E)

Llegar caminando desde zonas cercanas

Evitar auto particular

Permanecer atentos a las indicaciones del personal de seguridad

El escenario estará montado frente a la Casa Rosada, lo que promete una imagen icónica: música electrónica y luces modernas enmarcando uno de los símbolos históricos del país.

Un homenaje que combina memoria, cultura y ciudad

Más allá del espectáculo, el show del Cura DJ en Plaza de Mayo busca enviar un mensaje claro: las tradiciones pueden reinventarse y dialogar con los lenguajes actuales. El homenaje a Francisco se aleja del formato solemne para convertirse en una experiencia colectiva, abierta y contemporánea, que invita a participar incluso a quienes no se sienten cercanos a lo religioso.

En una sola noche, Buenos Aires reunirá música, memoria, espacio público y diversidad cultural, reafirmando su lugar como una de las capitales con propuestas urbanas más innovadoras de la región.

Si estás en la ciudad este sábado, el evento promete convertirse en uno de los momentos más comentados del fin de semana porteño.