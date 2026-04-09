Maroon 5 vuelve a la Argentina. Foto: DF Entertainment.

La banda californiana Maroon 5 confirmó su esperado regreso a Buenos Aires, uno de los destinos en los que más les gusta cantar, con un show que promete ser uno de los grandes hitos del año. Liderada por Adam Levine, llegará para presentar su último material, Love Is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a varias generaciones. Con una conexión única con el público local, el grupo vuelve a estas latitudes para una noche que combinará hits, presente artístico y la potencia de uno de los shows más convocantes del pop global.

La cita será el 3 de septiembre en un venue inusual: el Hipódromo de San Isidro, cuatro años después de su última visita, con producción de DF Entertainment.

La extensa gira de Maroon 5

Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que ya los ha llevado por ciudades de los Estados Unidos y Europa. El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo que sorprendió al público con su combinación de pop, rock y funk construyó una trayectoria que incluye premios, y una presencia potente y sólida en los escenarios de todo el mundo. Su repertorio está colmado de hits reconocibles como This love, Sunday morning, She will be loved, Moves like Jagger, Payphone y Sugar.

Maroon 5 vuelve a la Argentina. Foto: DF Entertainment.

Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisó el suelo argentino por primera vez e hizo un show en el Luna Park, al que le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022. Fue ese mismo amor mutuo que los dejó sin tocar en Buenos Aires el 12 de marzo de 2020 cuando tuvieron que volverse a los Estados Unidos sin poder cantar aquí porque se había declarado la Pandemia de Covid.

Cuánto salen las entradas para ver a Maroon 5

Pits: $ 320.000 + costo por servicio

Campo delantero: $ 190.000 + costo por servicio

Campo general: $ 95.000 + costo por servicio

Platea 1: $ 250.000 + costo por servicio

Platea 2: $ 240.000 + costo por servicio

Maroon 5 vuelve a la Argentina. Foto: DF Entertainment.

En cuanto a la venta, habrá que esperar hasta la semana que viene para desembolsar tamaña cantidad de dinero, pues las entradas estarán disponibles en preventa para clientes Macro VISA desde el 14 de abril, a partir de las 10, mientras que la general abrirá el 16 de abril, en el mismo horario. Los clientes de VISA Macro tendrán 6 cuotas sin interés en cualquiera de las instancias de venta. La única plataforma habilitada para la compra de entradas es All Access.