Por primera vez en la historia, una película argentina se proyectó en las Islas Malvinas. Foto: Instagram / luchodelsur | Página 12.

En un acontecimiento cultural inédito, por primera vez se proyectó públicamente una película argentina en las Islas Malvinas. La función tuvo lugar en una pequeña sala de cine ubicada dentro del Malvina House Hotel, en Puerto Argentino (o Stanley, como lo denominan los isleños), y reunió a decenas de residentes del archipiélago.

El film elegido fue el documental Tormenta de fuego, dirigido por el cineasta argentino Luciano Nacci junto al productor Axel Emiliem. La proyección marcó un hito en un territorio donde los intercambios culturales con Argentina han sido históricamente limitados desde la guerra de 1982.

Flyer promocional del documental "Tormenta de fuego" en las Islas Malvinas. Foto: Instagram / tormentadefuegopelicula.

La sala, con capacidad para unas 60 personas, estuvo prácticamente completa. Entre los asistentes hubo habitantes nacidos en las islas, residentes británicos y trabajadores extranjeros que actualmente viven en el archipiélago.

El documental que reconstruye una tragedia ambiental

Tormenta de fuego narra uno de los desastres ambientales más impactantes de la Patagonia argentina en los últimos años: el incendio que en 2021 devastó la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut.

El siniestro dejó un saldo dramático: tres personas fallecidas, más de 500 viviendas destruidas y alrededor de 14 mil hectáreas consumidas por las llamas. A través de testimonios de vecinos, brigadistas y habitantes de la región, el documental reconstruye la experiencia de quienes vivieron el avance del fuego y la destrucción de barrios enteros en cuestión de horas.

Durante la presentación de la película en Malvinas, el propio director explicó el contexto del film y la magnitud del incendio. “Proyectar los incendios en la Patagonia tiene que ver con algo que sigue ocurriendo en distintos años. El hecho en Chubut fue uno de los incendios más grandes de la historia de nuestro país”, explicó.

¿Cómo surgió la proyección en las Islas Malvinas?

La posibilidad de realizar la función no estaba prevista inicialmente. Luciano Nacci viajó al archipiélago con otro objetivo: filmar material para un nuevo documental centrado en la vida cotidiana en las Islas Malvinas.

Sin embargo, con el paso de los días surgieron contactos que permitieron organizar la proyección en el cine del Malvina House Hotel, uno de los pocos espacios culturales disponibles en el archipiélago.

El episodio adquiere un significado particular debido al contexto político e histórico del archipiélago. Desde la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, los vínculos culturales directos entre el país sudamericano y las islas han sido escasos y muchas veces atravesados por tensiones diplomáticas.

Archivo del cartel de bienvenida a las Islas Malvinas. Foto: EFE/ Felipe Trueba.

En ese escenario, la exhibición de una producción audiovisual argentina frente a un público local representa un hecho poco habitual. Si bien el documental no aborda cuestiones políticas, sino una tragedia ambiental ocurrida a miles de kilómetros, la proyección abrió un espacio de intercambio cultural que rara vez se produce en las islas.

Un cineasta patagónico y un nuevo proyecto

Luciano Nacci es oriundo de Viedma, en la provincia de Río Negro, y desde hace años se dedica al cine documental. En su trayectoria se destacan producciones como Los caminos de Cuba y Los murales de Dios, este último proyectado en la ciudad italiana de Nápoles.

Luciano Nacci, director del documental "Tormenta de fuego". Foto: Instagram / luchodelsur.

Con Tormenta de fuego, el director volvió a centrar su mirada en la Patagonia, una región que atraviesa buena parte de su trabajo audiovisual.

Mientras tanto, su presencia en Malvinas no se limita a esta función histórica. El realizador se encuentra actualmente filmando un nuevo documental que busca retratar cómo es la vida cotidiana en el archipiélago.

El proyecto intenta mostrar el día a día de un territorio aislado en el Atlántico Sur, donde conviven personas de distintas nacionalidades y donde la cuestión política y territorial sigue presente.