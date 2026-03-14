"El agente secreto". Foto: Mubi

Este domingo 15 de marzo se termina la temporada de premiaciones de Hollywood con la entrega de los Oscars. Será a partir de las 21 en TNT y HBO Max, con la alfombra roja desde las 20 en E! Estamos en la recta final y cada uno quiere tener su propia opinión de cuál es la mejor. Este año el listado de los 10 largometrajes en competencia es tan diverso que figuran a la par la hermosa y poética “Hamnet” de Chloé Zao y la mezcla de bizarrez y ciencia ficción de la “Bugonia” de Yorgos Lanthimos. Lo bueno es que los títulos con más posibilidades ya se pueden ver en el streaming, aunque un par siguen en los cines. Veamos cuáles son y de qué tratan sus argumentos.

“Bugonia”

Una nueva aventura de la dupla Emma Stone - Yorgos Lanthimos se centra en dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa presidenta de una importante empresa, convencidos de que es una extraterrestre que pretende destruir el planeta Tierra. Disparatada, está en Apple TV.

“Sueños de trenes”

"Sueños de trenes". Foto: Netflix

El largometraje dirigido por Clint Bentley es una adaptación de la obra literaria de Denis Johnson sobre la vida de un trabajador ferroviario a principios del siglo XX. Robert Grainier (Joel Edgerton), vive una época de cambios sin precedentes en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Huérfano, crece entre los imponentes bosques del noroeste del país, donde participa en la expansión del imperio ferroviario. Cuando su vida da un giro inesperado, descubre una nueva dimensión de la belleza y de la crudeza, así como un nuevo sentido entre los mismos árboles que ha talado.

“El agente secreto”

"El agente secreto". Foto: Mubi

De Brasil, compite por este premio y también lo hace su protagonista, Wagner Moura. Sigue a un científico discreto y padre viudo que se convierte en blanco de la dictadura militar brasileña en la década de 1970, no porque sea activista o revolucionario, sino porque se enfrenta a un empresario con vínculos con el régimen. Dirigida por Kleber Mendonça Filho, llega en medio de un renovado interés internacional por el cine brasileño. Se la puede ver en Mubi.

“Marty Supremo”

Timothée Chalamet se mete en el mundo del ping pong para contar la historia de una de sus grandes figuras en los Estados Unidos. Sigue al soñador Marty Mauser, que está decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión en grandeza. Está dirigida por Josh Safdie y se puede ver en Apple TV.

“F1 la película”

Brad Pitt, protagonista de la película de Fórmula 1. Foto: NA.

La producción de Jerry Bruckheimer con Brad Pitt recorrió una a una las carreras del circuito para retratar la vida de un piloto, Sony Hayes. Un viaje de casi tres horas por toda la gloria y también las desgracias que entraña el mundo del automovilismo de mayor nivel, ese en el que se ha tenido que “infiltrar” al actor para hacer del filme algo lo más realista posible. Joseph Kosinski la dirigió. Está en Apple TV.

“Pecadores”

La película más nominada a los Premios Óscar en la historia del cine Foto: Warner Bros

Otra historia estrafalaria para ver en HBO Max: tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, los gemelos Smoke y Stack regresan a su ciudad natal del Missisipi de los años ’30 para comenzar de nuevo, sólo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida. Nada menos que una plaga de vampiros. Y, además, es un musical.

“Frankenstein”

"Frankenstein". Foto: Ken Woroner/Netflix

El proyecto de una vida para Guillermo del Toro que contó con una dupla de lujo para recrear la historia de Mary Shelley: Jacob Elordi como el monstruo y Oscar Issac como el doctor. Es larga y estuvo un par de semanas en los cines nada más que para justificar la nominación.

“Hamnet”

Hamnet, con Jessie Buckley y Paul Mescal, dirigida por Chloé Zhao. Foto: Focus Features.

Steven Spielberg y Sam Mendes producen esta película preciosa de Chloé Zhao que sigue en cartelera en varios cines de nuestro país. Este drama histórico toma la relación de William Shakespeare y su esposa Agnes desde que se conocen. El guión está basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell, y cuenta cómo, en la Inglaterra rural del siglo XVI, nacieron sus hijos mientras él empezaba a hacerse un nombre en el teatro y cómo la peste se llevó a uno de ellos.

Una batalla tras otra

"Una batalla tras otra", con Leonardo DiCaprio. Foto: HBO Max

Paul Thomas Anderson escribió y dirigió esta historia que enfrenta la política de Trump sobre los inmigrantes. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, sigue a Bob (DiCaprio), un ex revolucionario que busca la ayuda de sus antiguos compañeros después de 16 años para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo, el coronel Lockjaw (Sean Penn). Mucho tiro, escapes y metraje de película. Está en HBO Max.

“Valor sentimental”

"Valor sentimental". Foto: Mubi

Una conmovedora exploración de la familia, la memoria y el poder reconciliador del arte. Se puede ver en Mubi el largometraje protagonizado Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. Está dirigida por Joachim Trier.