El sacerdote DJ Guilherme Foto: Redes

Buenos Aires se prepara para vivir un evento tan inusual como poderoso. El Padre Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el cura DJ, ya se encuentra en la capital argentina y comenzó a palpitar lo que será su histórico show gratuito en Plaza de Mayo. Con una propuesta que fusiona música electrónica, espiritualidad y cultura del encuentro, el sacerdote portugués no solo llega para tocar música: viene a generar una experiencia colectiva difícil de olvidar.

“Argentina tiene un público muy especial, muy intenso, muy presente”, adelantó en sus primeras apariciones públicas desde su arribo al país, dejando en claro que espera una noche cargada de emoción, energía y simbolismo.

Un show que trasciende la música electrónica

Lejos de ser un recital convencional, el espectáculo del cura DJ en Buenos Aires está pensado como un homenaje profundo al papa Francisco, a un año de su fallecimiento. La elección de Plaza de Mayo no es casual: es un espacio atravesado por la historia, la fe, la identidad y la expresión popular argentina.

Sobre el escenario, Guilherme combina bases techno con sonidos litúrgicos, campanas, coros y fragmentos de mensajes papales, creando una atmósfera que invita tanto a bailar como a reflexionar. Su set es definido por él mismo como una “experiencia de encuentro”, más cercana a un ritual colectivo que a una fiesta electrónica tradicional.

“La música también puede ser un camino espiritual”

Durante su paso por Buenos Aires, el sacerdote portugués remarcó que su misión no es romper con la Iglesia, sino tender puentes. “La música es un lenguaje universal. Llega a personas que quizás nunca entrarían a una iglesia, pero que están abiertas a sentir algo diferente”, explicó.

Esa mirada está profundamente influenciada por el legado del papa Francisco, a quien definió como el gran impulsor de una Iglesia más abierta, cercana y sin fronteras. “Él nos enseñó a no tener miedo de ir a las periferias, incluso culturales. Yo encontré en la música electrónica una forma de hacerlo”, aseguró.

DJ Padre Guilherme. Foto: NA.

El fenómeno global que ahora llega al país

El nombre del Padre Guilherme se volvió viral a nivel mundial tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde tocó frente a multitudes antes de la misa papal. Desde entonces, su figura creció de manera exponencial y fue invitado a festivales, encuentros religiosos y eventos masivos en distintos países.

Sin embargo, su historia comenzó lejos de los flashes: fue ordenado sacerdote en 1999 y empezó a usar la música como una herramienta solidaria para recaudar fondos en su parroquia. Con el tiempo, ese recurso se transformó en una identidad artística que hoy lo posiciona como un símbolo de innovación dentro de la Iglesia.

Qué espera del público argentino

Al hablar del público local, el cura DJ se mostró especialmente entusiasmado. Destacó la pasión, la expresividad y la capacidad de los argentinos para vivir los eventos con el cuerpo y el corazón. “Sé que va a ser una noche muy intensa. Cuando la gente se involucra de verdad, pasan cosas hermosas”, afirmó.

La expectativa crece no solo entre creyentes, sino también entre jóvenes, curiosos y amantes de la música electrónica que ven en este show una propuesta distinta a todo lo conocido.

DJ Padre Guilherme. Foto: Instagram/padre.guilherme

Un evento gratuito, abierto y con mensaje

El show del cura DJ en Plaza de Mayo será gratuito y al aire libre, con una fuerte impronta inclusiva. No se trata de un acto religioso tradicional ni de una rave clásica: es un punto de encuentro entre mundos que históricamente parecían opuestos.

“La Iglesia es para todos, y cuando digo todos, es todos de verdad”, repite Guilherme como una consigna que resume su filosofía.

Con la ciudad como escenario y miles de personas esperando, Buenos Aires se prepara para una noche donde la música, la fe y la emoción colectiva prometen fundirse en una experiencia única.