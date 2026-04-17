Katia La Tana en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

Katia La Tana conversó con Tin Insaurralde en el nuevo episodio de Las 26 del 26 y repasó lo que más se busca sobre ella en internet. De su romance con el Chino Agostini a cómo es ser madre de una adolescente.

Siguiendo la propuesta del ciclo, Katia repasó los temas que más se buscan sobre ella en internet. Así, habló de Tato, el uruguayo que se quedó con el primer puesto en Gran Hermano.

“A Tato lo quiero mucho, pero me hubiera gustado que gane Ulises. Tato tuvo mucha templanza, fue muy estratega, pero siento que no dio contenido. Evidentemente siempre ganan las personas que son tranquilas, y los que más dieron contenido, no ganan", reconoció.

Qué dijo La Tana sobre su relación con Chino Agostini

“Fue un amor fugaz. Está todo bien, me parece un pibe divino, lo aprecio, lo quiero mucho”, comenzó diciendo. “Siento que hubiésemos llegado lejos. Los dos teníamos ganas, se notaba la tensión amorosa que había en ese momento, pero yo estaba en pareja”, comenzó diciendo sobre la primera vez que se vieron, en un programa de streaming.

“Después de un tiempo yo estaba separada, lo invité a mi stream y ahí empezamos a hablar, dijimos de vernos sin que nadie sepa y fuimos a comer algo, nos encontramos en privado, empezamos a vernos y un día dijimos ya fue, que sea lo que Dios quiera”.

Sobre la maternidad y su hija de 16 años

“Con mi hija somos muy unidas, cada una está en su mundo porque ella es adoelscente, está en esa. Es muy tranquila, no sale al boliche, no sale de joda", contó.

“Yo a esa edad ya estaba embarazada. Mi hija es muy aniñada, muy tranquila, no le gusta la exposición. Siempre le digo que estudie, que haga lo que le gusta hacer, el día de mañana podemos hacer un emprendimiento juntas; y a la vez puede ir a la facultad, hacer lo que le gusta. La empujo a que no viva lo que yo viví”.

En otro momento de la entrevista, La Tana contó una situación muy peligrosa que le tocó vivir como repartidora. “Me quisieron robar. Zafé primero porque tuve un Dios y segundo porque soy buen piloto”, recordó.

“Un día un amigo me dio 5 paquetes para repartir, y algunos eran en villas. Voy y cuando estoy llegando al lugar veo que una moto prende las luces y dije uh. Se me tiró encima, no sé qué me dice el chabón, me pega una patada en la pierna y yo apenas me pega tuve mucho reflejo y como me resistí, me tiran la moto encima, y con la rueda delantera le pega a mi moto y ahí tuve mucho equilibrio, me anticipé y agarré y me fui. Y le pedí a Dios que me protegiera y así fue".

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

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