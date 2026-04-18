Festival Coachella. Foto: Instagram / coachella.

El segundo fin de semana de Coachella 2026 promete repetir el impacto global del inicio del evento con una grilla repleta de estrellas internacionales. El festival, que reanudó su actividad este viernes, se desarrollará durante el sábado y el domingo en Indio, California, y podrá seguirse en vivo desde todo el mundo.

Entre los nombres más convocantes se encuentran Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes encabezan cada una de las jornadas principales. A ellos se suman bandas icónicas como The Strokes, Interpol y The xx, consolidando una programación diversa que abarca múltiples géneros.

Justin Bieber en Coachella 2026. Foto: Instagram / coachella.

Lineup de Coachella 2026

El festival reúne a una extensa lista de artistas que incluye a Disclosure, FKA Twigs, Young Thug, David Byrne, Kaskade, Major Lazer y Lykke Li, entre muchos otros.

Uno de los puntos más comentados es la inclusión de Radiohead en el cartel, aunque en formato no tradicional. Se trata del “debut en búnker de Radiohead Kid A Mnesia”, una experiencia artística basada en su reconocido proyecto visual y musical.

Coachella 2026: días y horarios clave del segundo fin de semana

El cronograma del festival presenta múltiples escenarios y propuestas simultáneas. Entre los momentos más esperados:

Sábado 18 de abril : The Strokes (01:00 AM) y Justin Bieber (03:25 AM).

Domingo 19 de abril: cierre con Karol G (01:55 AM), junto a presentaciones de Major Lazer y Young Thug.

Coachella. Foto: Instagram.

Además, otros escenarios alternativos como Sahara, Mojave y Outdoor Theatre ofrecerán shows paralelos con artistas emergentes y consagrados.

Cómo ver el Coachella 2026 en vivo

El festival contará con transmisión oficial a través del canal de YouTube, una opción que permite seguir los shows desde cualquier parte del mundo. La emisión suele comenzar a las 16:00 (hora de California), lo que equivale a las 20:00 en Argentina.

Más allá de la música, Coachella se consolida como un evento cultural que marca agenda en la industria del entretenimiento, desde la moda hasta la innovación audiovisual. La edición 2026 refuerza esta identidad con propuestas como la experiencia inmersiva de Anyma y la instalación artística vinculada a Radiohead.

Con millones de espectadores conectados en todo el mundo, el segundo fin de semana promete mantener el nivel y volver a convertir al desierto californiano en el epicentro global de la música.