El emotivo homenaje que Sebastián Ortega ideó para la “Locomotora” Oliveras en el estreno de “En el barro”

A menos de un mes de su fallecimiento, la campeona mundial de boxeo debutó como actriz en “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”. La producción incluyó un sentido homenaje que emocionó al público y encendió las redes con mensajes de cariño y tristeza por su partida.

Locomotora Oliveras en "En el barro". Foto: Netflix

El estreno de “En el barro”, la nueva serie de Sebastián Ortega y spin-off de “El Marginal”, no solo generó expectativa por su trama carcelaria y sus nuevos personajes, sino también por un momento cargado de emotividad. Entre los créditos iniciales del primer capítulo, una leyenda aparece sobre la pantalla: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”.

La campeona mundial de boxeo, reconocida por su fuerza arriba del ring y su carisma fuera de él, había iniciado una nueva etapa como actriz en esta producción. Sin embargo, el destino truncó sus planes: falleció el 28 de julio, semanas antes del estreno oficial.

El homenaje de "En El Barro" para Locomotora Oliveras. Foto: X / Netflix

El debut de la Locomotora Oliveras en la actuación

En la ficción, Oliveras encarna a Rocky, una interna acusada de matar a su esposo. Su participación fue uno de los elementos más comentados en redes sociales tras el lanzamiento. Mensajes como “me destruye”, “es lo más chocante que me pasó este mes” y “qué injusta la vida” inundaron X, reflejando el impacto de verla en pantalla por primera vez y, al mismo tiempo, saber que ya no está.

Locomotora Oliveras en "En el barro". Foto: Netflix

En 2023, durante su visita al programa de Juana Viale, la deportista habló sobre su salto a la actuación: “Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer”.

Con entusiasmo, también dio pistas sobre su personaje: “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido. Por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra. Cuando vean la serie se van a dar cuenta y me van a dar la razón”.

Oliveras explicó que aceptó el papel por la naturaleza del trasfondo: “Cuando me contaron sobre el papel y por qué estoy en la cárcel dije que sí. Si me hubieran dicho ‘sos narco’, no hubiese podido. No puedo actuar de narco o de chorra. De asesina sí, pero por el motivo”.