“Naciste de nuevo”: se viralizaron las emotivas palabras que le dedicó la Locomotora Oliveras a Julieta Prandi por el juicio a Contardi

La exboxeadora había sido invitada al programa de streaming de la modelo, y juntas grabaron un video que volvió a reflotarse en redes por su contenido emotivo.

Julieta Prandi y Locomotora Oliveras. Foto: NA

En las últimas horas, se viralizó un video con las emotivas palabras de fuerza y apoyo que la Locomotora Oliveras le había dedicado a Julieta Prandi, mucho antes de que concluyera el juicio que determinó la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género contra la modelo.

La deportista, que falleció el pasado 28 de julio, asistió a Sarasa, el streaming de Julieta Prandi con Mariano Pelufo en La 100 y grabaron un emotivo video.

“Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”, dijo la exboxeadora.

Las palabras de la Locomotora Oliveras a Julieta Prandi durante el juicio a Claudio Contardi. Video: redes sociales.

Con gran emoción, la modelo le respondió: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”.

“¿Qué es la vida para vos?”, le consultó la deportista. “Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta”, dijo la periodista.

Julieta Prandi y Locomotora Oliveras. Foto: Instagram.

“¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? Para todas las mujeres. ¿Qué se necesita?“, le volvió a preguntar la Locomotora. Por su parte, Prandi analizó la pregunta y soltó: “Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”.

“Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”

Por su parte, la exboxeadora compartió el video en sus redes y escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles”. “Vos sos invencible. Podés con esto también”, respondió Prandi.

Las palabras de la Locomotora Oliveras a Julieta Prandi durante el juicio a Claudio Contardi. Foto: Instagram.

El clip se viralizó en las últimas horas ya que los usuarios recordaron y se conmovieron por las maravillosas palabras que le dedicó la Locomotora a Prandi, y deseando que estuviera viva para conocer la resolución del juicio contra Contardi.