Lo que los fanáticos de Outlander jamás hubieran imaginado: la serie que inspiró a Diana Gabaldon para escribir la saga

Antes de crear su historia, la autora se inspiró en un clásico programa de ciencia ficción. Un episodio con un escocés del siglo XVIII la motivó a crear a Jamie Fraser y a comenzar la historia que hoy apasiona a millones.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Antes de conquistar a millones de lectores y espectadores con Outlander, la épica historia de viajes en el tiempo, romance y aventuras en la Escocia del siglo XVIII, Diana Gabaldon encontró la chispa de su historia gracias a una serie que pocos podrían imaginar.

Se trata de un programa de ciencia ficción británico, famoso por sus viajes a través del tiempo y el espacio, con aventuras increíbles y personajes memorables. En uno de sus episodios clásicos aparecía un escocés del siglo XVIII, cuya actitud y galantería inspiraron a Gabaldon para crear a su icónico Jamie Fraser.

Outlander, serie. Foto: Neil Davidson/Starz/Courtesy of Sony Pictures Television

Outlander: la serie que inspiró a Diana Gabaldon a escribir la saga

Según contó la autora al Daily Record, mientras veía un episodio clásico de Doctor Who con el Segundo Doctor, Patrick Troughton, quedó fascinada con Frazer Hines, quien interpretaba a un escocés de Highlands del siglo XVIII llamado Jamie McCrimmon.

“Estaba pensando que una novela histórica sería el tipo de libro más fácil de escribir como práctica cuando vi un antiguo capítulo de Doctor Who”, relató Gabaldon. “Jamie me impresionó con su actitud y galantería masculina, y pensé que la falda era bastante atractiva. Decidí ambientar el libro en la Escocia del siglo XVIII. No tenía trama, nada, solo la idea de un hombre con un kilt. Le llamé Jamie, pero no tenía nada más en común con el de Doctor Who”.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Como guiño a esa inspiración, el propio Frazer Hines aparece en Outlander como Sir Fletcher, el guardián de la cárcel donde Jamie Fraser es prisionero en el episodio “Wentworth Prison” de la primera temporada. Un detalle que une la serie que inspiró a Gabaldon con la épica historia que hoy conocemos.

De que trata Doctor Who, la serie que inspiró a Outlander

Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción que sigue las aventuras del Doctor, un viajero del tiempo y el espacio que pertenece a la especie alienígena de los Señores del Tiempo. El Doctor viaja en la TARDIS, una nave que por fuera parece una antigua cabina de policía británica, pero que por dentro es mucho más grande y está equipada con tecnología avanzada.

Doctor Who, la serie que inspiró a Diana Gabaldon a escribir la saga de Outlander. Foto: Prime Video.

A lo largo de sus viajes, el Doctor recorre distintos planetas, épocas históricas y realidades alternativas, enfrentándose a villanos, criaturas extraterrestres y situaciones que ponen a prueba su ingenio, valentía y sentido de la justicia. Lo acompaña una serie de compañeros humanos, quienes lo ayudan y comparten sus aventuras.