Murió el reconocido actor Alberto Martín

Tenía 81 años. Según trascendió, estaba internado.

Alberto Martín Foto: Archivo

El mundo del espectáculo está de luto. Este sábado 16 de agosto Murió Alberto Martín. Según trascendió, el reconocido actor de 81 años estaba internado.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, confirmó Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro.

En as últimas horas, se había dado a conocer que el actor se encontraba hospitalizado en situación crítica, sedado y con un pronóstico reservado, producto de una dura enfermedad terminal.

En 2021, Alberto contó detalles sobre su estado de salud. Según reveló, poseía un tumor en el ojo derecho. Sin embargo, intentó minimizarlo y llevar tranquilidad: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito. Había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío al conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich.

Alberto Martín

Famosos despiden a Alberto Martín

Varios famosos, compañeros y amigos de Alberto Martín lo despidieron en las redes sociales.

Uno de ellos fue Arturo Puig, quien escribió en una historia de Instagram: “Besos al cielo, querido Alberto”.

Por su parte, Marcelo de Bellis lo homenajeó en la misma red social con un video y varias imágenes, acompañadas por el texto “Te amaré siempre Alberto”.

