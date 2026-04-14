Tragedia en La Plata: un docente pinchó un neumático en la ruta y murió atropellado por un camión Foto: Gentileza 0221

Un trágico accidente vial conmociona a la comunidad educativa de La Plata, luego de que un docente universitario de 63 años muriera este lunes por la tarde luego de ser atropellado por un camión mientras intentaba cambiar un neumático al costado de la ruta.

La víctima fue identificada como Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, quien regresaba de dictar clases en Saladillo al momento del hecho. El caso es investigado para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Tragedia en La Plata: un docente pinchó un neumático en la ruta y murió atropellado por un camión Foto: Gentileza 0221

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 205, a unos cinco kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham. Según las primeras pericias, Lerca Moreno conducía un Toyota Etios rojo cuando sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos.

Tras detener el vehículo en la banquina, descendió para cambiar la rueda. En ese contexto, fue embestido por un camión que circulaba por la zona. El impacto fue fatal y el docente murió en el acto.

Marcelo contaba con una larga trayectoria académica y era un querido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerció durante aproximadamente 25 años.

Además de su labor en la sede central, solía dictar clases en distintas dependencias regionales. Su compromiso con la formación de estudiantes lo convirtió en una figura reconocida dentro del ámbito universitario.

En 2024, la casa de estudios había distinguido a Lerca Moreno por su dedicación y aporte a la educación superior, destacando su rol en la formación de nuevos profesionales en el área económica.

Tragedia en La Plata: un docente pinchó un neumático en la ruta y murió atropellado por un camión Foto: Gentileza 0221

Muerte del docente de La Plata: qué dice la investigación en curso

Tras el accidente, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro, en un caso que generó profundo pesar tanto en el ámbito académico como en la comunidad en general.