La intersección donde ocurrió el hecho Foto: Google Maps

Una escena habitual del transporte urbano porteño se transformó en una tragedia que conmociona al barrio de Villa Devoto y vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en el transporte público. Una joven de 25 años perdió la vida luego de caer al asfalto cuando descendía de un colectivo y ser atropellada por la misma unidad, en un hecho tan inesperado como devastador.

El episodio ocurrió en horas de la tarde en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, una zona transitada del barrio. Según los primeros datos recabados por la Policía de la Ciudad y los testimonios de testigos presenciales, la víctima estaba bajando por la puerta central de un colectivo de la línea 134 cuando algo falló.

Qué se sabe sobre el momento del accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven ya había iniciado el descenso cuando la puerta del colectivo se cerró abruptamente. En ese instante, la mochila que llevaba puesta quedó enganchada, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre el asfalto.

En cuestión de segundos, el colectivo avanzó y la mujer fue atropellada. Pese a las maniobras realizadas por el conductor, el desenlace fue fatal. Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar y constató el fallecimiento en el sitio, sin que pudiera hacerse nada para salvarle la vida.

La escena generó una profunda conmoción entre los pasajeros, vecinos y comerciantes de la zona, muchos de los cuales presenciaron el accidente o llegaron inmediatamente después.

Colectivo 134 Foto: Facebook

Interviene la Justicia y el chofer quedó demorado

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29, que ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. El conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue demorado de manera preventiva y sometido a un test de alcoholemia, además de quedar a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Criminalística Móvil y peritos especializados en ingeniería vial forense, quienes realizaron relevamientos, mediciones y pericias técnicas para determinar si existió alguna falla mecánica, error humano o negligencia en el accionar del conductor o del sistema de puertas del vehículo.

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de homicidio”, una figura habitual en este tipo de hechos mientras avanza la investigación judicial.

El reclamo que vuelve a aparecer tras la tragedia

Más allá de la investigación en curso, el caso reaviva un reclamo recurrente entre usuarios del transporte público: el funcionamiento de las puertas automáticas, los tiempos de descenso y el riesgo que muchas veces implica bajar apurados en calles con tránsito intenso.

Vecinos de Villa Devoto señalaron que no es la primera vez que se registran situaciones peligrosas en esa esquina y pidieron mayor control, capacitación para los choferes y revisiones técnicas más exhaustivas en las unidades.

Especialistas en seguridad vial advierten que este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, suelen producirse por una combinación de factores: distracción, falta de visibilidad del conductor, presión por cumplir horarios y sistemas mecánicos que no siempre responden como deberían.

Dolor, conmoción y una investigación clave

Mientras la Justicia intenta reconstruir cada segundo del accidente, familiares y allegados de la joven atraviesan horas de profundo dolor. Su muerte impactó no solo en el barrio, sino también en redes sociales, donde rápidamente surgieron mensajes de condolencias y pedidos de mayor seguridad en el transporte urbano.

El avance de las pericias será determinante para establecer responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.