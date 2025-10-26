Los famosos también votaron: selfies, compañías especiales y gran expectativa

Este domingo de elecciones, las celebridades del espectáculo ejercieron su derecho al voto y lo mostraron en las redes sociales.

Famosos votando Foto: Captura Instagram

Argentina celebra en todo el país las Elecciones Legislativas 2025, en una jornada histórica, ya que por primera vez, se utiliza la Boleta Única de Papel, un sistema que promete agilizar los comicios y reducir el gasto público. Desde que abrieron los comicios, a las 8 de la mañana, los ciudadanos se presentaron a votar y por supuesto, así lo hicieron también los famosos.

En las primeras horas del domingo, una de las figuras del espectáculo que se acercaron a cumplir con su deber cívico fue Lizy Tagliani. La comediante documentó todo el suceso en sus redes sociales, en conjunto con el ciclo de streaming que conduce en Olga, subiendo fotos y videos su sufragio.

Famosos votando Foto: Captura Instagram

Por otro lado, Andrea Burstein, se acercó a votar con una impronta elegante y canchera, con un mono blanco y detalles artesanales bordado a tono. Con una postal compartida en su cuenta de Instagram, la diseñadora sonrió transmitiendo su compromiso ciudadano.

Otra de las famosas presentes en las urnas fue Mica Viciconte, quien fue acompañada de su hijo Luca, fruto de la relación con Fabián Cubero. “Votamos ya”, escribió junto a un emoji lleno de corazones.

Famosos votando Foto: Captura Instagram

Horas más tarde, Cande Ruggeri se acercó a la escuela más cercana a votar y dejó la constancia en sus redes sociales. “¿Ya votaron?”, preguntó la modelo y conductora, luciendo su cabellera rubia suelta, unos grandes lentes negros y mostrando el comprobante oficial de voto con una gran sonrisa.

Por otro lado, el periodista Mario Masaccesi asistió bien temprano a la Escuela Escuela N°8 en Lenguas Vivas, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Allí, con su característico perfil bajo se acercó a su mesa, emitió su sufragio y remarcó: “El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico”.

Famosos votando Foto: Captura Instagram

Elecciones 2025: hasta qué hora se puede votar

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y los electores se podrán acercar hasta las 18:00 de la tarde. En caso de que el horario de cierre llegue y aún haya personas queriendo votar, deberán esperar su turno y podrán hacerlo.

Aquellos que no se hagan presentes en la escuela para el horario de cierre, se arriesgan a ser sancionados con una multa por inasistencia a las elecciones.

Aunque el horario de votación finalice a las seis de la tarde, la veda electoral se extiende hasta las nueve de la noche, horario a partir del cual las restricciones establecidas dejarán de tener efecto.