Maitena Luz Rojas Garofalo. Foto: NA/redes

Familiares y amigos de Maitena, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida en el municipio bonaerense de Merlo, realizaron una suelta de globos y llevaron velas blancas frente a la Escuela de Educación Secundaria N°16 (EES N°16), institución donde asistía la víctima.

La policía confirmó la tarde del jueves la adolescente apareció ahorcada en un árbol, en la localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento y viajó hasta allí donde, aparentemente, se suicidó, luego de haber intercambiado algunos mensajes en línea que la habrían inducido a esa drástica decisión.

Maitena Luz Rojas Garofalo. Foto: NA/REDES

Tras este desenlace fatal, los familiares y amigos de la joven se reunieron en el colegio donde asistía para realizar una suelta de globos y encender velas blancas en su honor. En tanto, la comunidad educativa confirmó que el velatorio de Maitena será este viernes de 18 a 23 en Constitución al 400, en Merlo.

Amigos de la familia de Maitena aseguraron encontrar un culpable: “Le echo la culpa a las redes sociales”

En medio de la conmoción por lo sucedido, madres de amigos de Maitena aseguraron: “Como mamá te toca porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija, así que, no podés estar ajeno, hoy nos invade el dolor. Después nos haremos un montón de preguntas como quién es el responsable, si es que hay algún responsable. Le echo la culpa a las redes, pero hoy es dolor, bronca, tristeza, angustia, todo una confusión”.

Por otra parte, compañeras de trabajo de la madre de Maitena agradecieron la difusión del caso y afirmaron que “Gabriela (madre de Maitena) estuvo muy conmocionada desde el primer momento, ella estuvo trabajando con normalidad con nosotras. Nadie esperaba esto”.

Maitena fue vista por última vez en el colegio donde estudiaba. Foto: NA/REDES

“Hasta último momento teníamos esperanzas, queríamos esperar hasta que Gaby nos confirme a nosotras. Hoy estamos un poco más tranquilas, pero seguimos conmocionadas como todos”, agregaron las dos mujeres que, además, aseguraron: “Gaby es una excelente mamá, siempre se ocupó y estuvo”.

“A veces, no sabemos qué pasa con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Pedimos que los escuchen, nosotros tratamos siempre de contenerlos, de estar con ellos, pero, a veces, hay cosas que se nos escapan como las redes y son cosas que nos traspasan a nosotros por completo”, expresaron.