Blood of My Blood cambia todo lo que sabíamos y le da un giro inesperado al final de Outlander: la explicación

La precuela revela secretos sobre los padres de Claire y Jamie que reescriben el rumbo de la historia y podrían conectar con uno de los misterios más dolorosos de la serie original.

Episodio 'A Malcolm' de Outlander. Foto: STARZ

El estreno de la nueva precuela Outlander: Blood of My Blood llega no solo para calmar la ansiedad de los fanáticos que esperan la temporada final de Outlander, sino también para replantear muchos aspectos de la serie original con revelaciones que podrían cambiarlo todo.

La historia, centrada en la vida de los padres de Claire y Jamie, no es simplemente una trama ambientada unos años antes, sino que además resignifica el sentido de la narrativa principal. Es decir, quienes ya vieron Outlander podrán captar numerosos guiños, mientras que quienes no la siguieron podrán disfrutar igualmente de la precuela, aunque sin percibir esos detalles.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

Un repaso del final de Outlander

Al final de la temporada 7, vemos a Jamie y Claire recuperándose de la Batalla de Monmouth. Una vez que las heridas de Claire sanan, los Fraser están listos para regresar a Fraser’s Bridge, acompañados de Fanny Pocock, la niña que quedó bajo su tutela tras la muerte de su hermana mayor, Jane.

Sin embargo, ocurre algo impactante: la pequeña Fanny canta una canción que despierta en Claire una sospecha impensada. ¿Y si la madre de Fanny fuera en realidad Faith, la hija que perdió décadas atrás en París? ¿Es posible que nunca haya muerto? Tal vez la respuesta llegue en la temporada 8.

En la temporada 2 recordamos que Claire dio a luz a Faith, quien falleció poco después de nacer, un golpe devastador para la pareja. Ahora, con la aparición de Jane y Fanny, surge la teoría de que ambas podrían ser nietas de Claire y Jamie. Aunque habrá que esperar a la próxima temporada para confirmarlo, es posible que la precuela Blood of My Blood nos dé nuevas pistas.

Qué cambia con la precuela Outlander: Blood of My Blood

En la precuela se revela que los padres de Claire, Julia y Henry Beauchamp, no murieron en un accidente automovilístico como ella siempre creyó. En realidad, viajaron en el tiempo y, lo más sorprendente, es que Julia estaba embarazada. Esto implica que Claire habría tenido un hermano o hermana sin saberlo, lo que abre múltiples posibilidades para el desenlace de la serie.

Así, si Faith realmente sobrevivió y ahora sabemos que los padres de Claire también, resulta poco probable que se trate solo de coincidencias. Todo indica que estas revelaciones están conectadas.

Jamie y Claire en Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

Outlander ya había insinuado que el misterioso Master Raymond podría haber salvado a Faith, aunque aún queda la incógnita de quién la habría criado en secreto. Del mismo modo, sigue sin saberse qué sucedió con Julia y Henry tras su viaje temporal ni dónde podría encontrarse ese posible hermano o hermana perdido.

Con todas estas nuevas piezas en juego, la llegada de la octava temporada despierta todavía más expectativas entre los seguidores. Claire no solo podría enfrentar la verdad sobre lo que ocurrió con su hija Faith, sino también descubrir el destino de sus propios padres y de un posible hermano o hermana cuya existencia desconoce por completo.