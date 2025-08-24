Anamá Ferreira redujo a un ladrón y contó cómo lo hizo: “Me le fui encima”

La modelo contó cómo reaccionó por instinto para impedir un robo y cómo su rutina la ayudó a reducirlo, con la colaboración de tres repartidores que estaban cerca.

Anama Ferreira logró impedir un robo.

El sábado por la noche, Anamá Ferreira logró impedir un robo después de ver que un hombre había arrebatado la cartera de una amiga. La reacción fue inmediata: corrió tras el delincuente y logró reducirlo. Además, destacó la colaboración de tres repartidores que se encontraban en la esquina y la asistieron.

Este domingo, Ferreira brindó detalles de lo ocurrido durante una entrevista con Nahuel Saa en Splendid (AM990). El conductor comentó con humor: “¿Cómo no se iba a viralizar esto si te vieron al estilo Rocky Balboa, deteniendo a un ladrón y dejándolo en el piso?”.

Anama Ferreira abatió a los ladrones que le quisieron robar.

Cómo fue el momento del robo

La modelo explicó: “Eran como a las nueve de la nochey yo siempre tengo la cartera enganchada. Me parece que el bandido pasó por mí, un tiempo normal, y le agarró la cartera a mi amiga que no podía correr porque tenía un problema en el pie”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Yo salí corriendo como una loca a los gritos. Había unos de delivery que estaban esperando en la esquina. Y al delincuente me le fui encima... No sé, el instinto, no debería hacerlo, pero...”, sostuvo a modo de autocrítica.

Anama Ferreira.

Consultada sobre cómo logró someter al hombre, Ferreira, entre risas, contó: “Yo entreno boxeo”. No obstante, advirtió sobre los riesgos de actuar sin precaución: “No sabés si la persona tiene un arma, un cuchillo, un arma blanca. Por suerte vinieron tres del delivery que les agradezco, y lo agarró. Yo le pegaba, pero no está bueno eso”, concluyó.

Anamá Ferreira habló de la pronunciación del portugués de Wanda Nara en su nueva canción

Tras el lanzamiento de “O Bicho Vai Pegar”, el segundo tema de Wanda Nara en su era como cantante, la ex modelo brasileña, Anamá Ferreyra opinó de la pronunciación del portugués de la mediática. “No la puedo criticar porque yo fui muy criticada de hablar mal español hasta hoy”, aseguró Anamá.

La leyenda del modelaje compartió en su cuenta de Instagram un video opinando de la canción en portugués de Wanda, ya que según ella, todos la llaman para saber qué piensa sobre el tema.

“Yo la banco a muerte”, dijo Anamá Ferreira y agregó que ella banca a todas las personas que quieran superarse y quieran hablar en otro idioma. La ex modelo hizo una profunda reflexión y dijo que es la única persona que no puede opinar mal de Wanda, ya que ellarecibió muchas críticas por su español.