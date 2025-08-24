Un intenso thriller de espionaje y riesgo: la nueva serie de Prime Video que promete adrenalina en cada capítulo

Con solo seis episodios, la plataforma presenta una nueva apuesta cargada de acción, intriga y relaciones personales al límite. La crítica lo define como un relato de espionaje con giros intensos y un trasfondo familiar que lo distingue dentro del género.

Serie "Butterfly". Foto: Prime Video.

La plataforma de streaming Prime Video sumó a su catálogo “Butterfly”, una producción de seis episodios que busca conquistar al público amante del suspenso, la acción y las historias de espionaje.

La serie, protagonizada por Daniel Dae Kim, recordado por su papel en “Lost”, ofrece un relato en el que las misiones secretas se entrelazan con conflictos personales, lo que la convierte en un thriller con un componente emocional que la distingue dentro del género.

¿De qué trata la serie “Butterfly”?

La trama gira en torno a David Jung, un exagente de inteligencia de Estados Unidos que reside en Corea del Sur y atraviesa el momento más difícil de su vida.

Su existencia se ve sacudida cuando su pasado lo alcanza en forma de una amenaza letal: Rebecca, una despiadada asesina a sueldo y agente de la organización de espionaje Caddis, interpretada por Reina Hardesty.

A partir de ese encuentro, la historia despliega una serie de enfrentamientos cargados de tensión, acción y dilemas personales.

La crítica recibió la propuesta con opiniones diversas. Para algunos especialistas, “Butterfly” es un entretenimiento eficaz que cumple con el objetivo de atrapar al espectador, sin pretender convertirse en una obra de culto.

Jasneet Singh, de Collider, le otorgó un 8 sobre 10, destacando que “puede que no sea el thriller de espionaje alucinante que esperas, pero conquista por su corazón”. Por su parte, Jonathon Wilson, de Ready Steady Cut, la describió como “un drama familiar disfrazado de thriller de espionaje”, al que calificó con 7 sobre 10.

El reparto se completa con Piper Perabo, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Kim Ji-Hoon y Sung Dong-il. La serie fue creada por Ken Woodruff, reconocido por su trabajo en “The Enemy Within” y como guionista en títulos como “El mentalista”, “Reverie” y “Gotham”.

Con un formato breve de solo seis capítulos, “Butterfly” se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una historia ágil, cargada de acción y con un trasfondo humano que explora los vínculos familiares en un contexto de peligro constante. La producción ya está disponible en Prime Video y promete convertirse en una de las propuestas más comentadas de la temporada.