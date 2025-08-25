Sorpresa total en Outlander: la precuela Blood of My Blood reveló el origen y significado del nombre de Claire

Los fanáticos de la nueva precuela pudieron conocer en profundidad la tierna historia de Julia y Henry Beauchamp quienes esperan con ansias la llegada de su bebé.

Outlander: Blood of My Blood revela el origen del nombre de Claire. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Los fanáticos de Outlander están descubriendo una faceta inédita de sus personajes favoritos gracias a la precuela Blood of My Blood, que se adentra en la historia de los padres de Jamie y Claire.

En el último episodio estrenado, un easter egg reveló el verdadero significado detrás del nombre de Claire, un detalle que sorprendió a la audiencia y que volvió aún más especial el vínculo con la serie original.

Cuál es el significado del nombre Claire. Foto: Neil Davidson/Starz/Courtesy of Sony Pictures Television

Outlander: cuál es el significado del nombre Claire

La precuela Outlander: Blood of My Blood salta entre diferentes periodos de tiempo y en el episodio más reciente, Heart of A Solider (El corazón de un soldado), incluyó escenas ambientadas durante la Primera Guerra Mundial.

Los momentos emotivos muestran a Julia Moriston (interpretada por Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), los padres de Claire, esperando ansiosamente la llegada de su bebé por nacer.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

En la conmovedora escena, Julia le dice a su esposo: “Déjame que este bebé y yo seamos tu luz guía”. Henry entonces simplemente responde: “Claire”, lo que lleva a Julia a preguntar: “¿Qué?”

Él explica: “Si es niña, Claire. En francés significa clara y brillante”, y ella, radiante, responde: “Como nuestro futuro”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Claire es luz en la serie original y en los libros

Es importante recordar que no es la primera vez que Claire es presentada como una figura asociada a la luz. Los fanáticos de Outlander recordarán que su esposo, Jamie Fraser (Sam Heughan), ya había expresado sentimientos similares en la serie original.

Ya le había declarado en la tercera temporada: “Fue como si hubiera salido en un día nublado y de repente saliera el sol”. ”Fue como si el sol regresara y expulsara la oscuridad. “Si ya no estuvieras allí o en algún lugar, entonces el sol ya no saldría ni se pondría.”

Jamie y Claire en Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

En el quinto libro de Diana Gabaldon, La Cruz Ardiente, hay una conmovedora referencia. Dice: Sorcha’, la llamó suavemente, y ella se giró, con los ojos entrecerrados ante los rayos del sol poniente, y luego abiertos y dorados de sorpresa al verlo.

“Era su nombre en gaélico. Le gustaba su rareza, su inglesidad. Ella era su Claire, su Sassenach. Y, sin embargo, en el momento en que pasó junto a él, era Sorcha. No solo significaba ‘Claire’, sino luz".

Con todo lo que esto implica, la mención en Blood of My Blood tocó el corazón de los fanáticos, quienes se sintieron profundamente conmovidos por la escena.