Marcelo Corazza se defendió de las graves acusaciones por presunta corrupción de menores antes del juicio: “La causa es un horror”
El juicio oral contra el exproductor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires y antes de ingresar habló con Mercedes Ninci y se defendió de las graves acusaciones que se le adjudican.
El ex Gran Hermano fue abordado por la periodista, quien le consultó cómo iba a llevar adelante el proceso y él se defendió: “Me voy a defender donde me tengo que defender. La causa es un horror. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”.
Luego, Corazza se molestó por la actitud de la periodista, quien le acercó el celular a la cara, y agregó: “No me acerques tanto el teléfono, Mercedes”.
Además, en las últimas horas, Corazza también habló con Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.
“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.
El juicio oral que enfrenta Marcelo Corazza
El ex Gran Hermano llega este miércoles a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.
Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.