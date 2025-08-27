Marcelo Corazza se defendió de las graves acusaciones por presunta corrupción de menores antes del juicio: “La causa es un horror”

El ex Gran Hermano llega este miércoles a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores. Qué dijo antes del inicio del juicio.

Marcelo Corazza. Foto Archivo.

El juicio oral contra el exproductor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires y antes de ingresar habló con Mercedes Ninci y se defendió de las graves acusaciones que se le adjudican.

El ex Gran Hermano fue abordado por la periodista, quien le consultó cómo iba a llevar adelante el proceso y él se defendió: “Me voy a defender donde me tengo que defender. La causa es un horror. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”.

Luego, Corazza se molestó por la actitud de la periodista, quien le acercó el celular a la cara, y agregó: “No me acerques tanto el teléfono, Mercedes”.

Marcelo Corazza habló con Mercedes Ninci. Video: Instagram/mercedesninci1

Además, en las últimas horas, Corazza también habló con Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

El juicio oral que enfrenta Marcelo Corazza

El ex Gran Hermano llega este miércoles a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Marcelo Corazza. Foto: NA

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.