Marcelo Corazza. Foto: Instagram.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo de la defensa de Marcelo Corazza, el productor televisivo y ganador del programa Gran Hermano que fue acusado de integrar una banda de explotación sexual de menores. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible.

La defensa de Corazza cuestionaba puntualmente la decisión que tomó cuando la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional decidió ampliar su procesamiento, modificar la calificación legal en su contra y disponer su detención. La defensa de Corazza se agravió por la “arbitrariedad” del fallo e insistió en que era ajeno a los hechos, pero la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo. El ex Gran Hermano llegó a la Corte Suprema con un recurso extraordinario en queja, que hoy fue desestimado bajo el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Actualmente, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante el juicio oral contra el Corazza, acusado de ser parte de una asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, junto a otros cuatro acusados.

La detención de Marcelo Corazza. Foto: NA

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la banda reclutaba adolescentes varones menores de edad con el presunto objetivo de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”. Según la investigación, estas actividades se habrían llevado a cabo en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Misiones, en un lapso temporal muy amplio: desde 1999 hasta marzo de 2023.

El caso se inició el 24 de octubre de 2022, por la denuncia realizada ante la PROTEX (la fiscalía especializada que investiga trata de personas) por una de las víctimas. Aquella presentación motivó la intervención –en un primer momento- del fuero ordinario. Luego el caso pasó a Comodoro Py 2002 por la figura de trata de personas. “Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”, señaló la fiscalía.

Corazza fue detenido la primera vez el 20 marzo de 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Junto a él fueron arrestados otras cuatro personas con acusación más graves, como trata de personas y abuso sexual. En abril fue liberado por el tipo de calificación penal pero la Cámara de Apelaciones decidió acusar a todos los detenidos, incluido Corazza, de formar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. Corazza fue detenido nuevamente el 31 de mayo y traslado hasta el penal de Ezeiza, donde permaneció hasta noviembre del 2023, con la causa ya en los tribunales federales.

De acuerdo a la acusación, Francisco Rolando Angelotti fue señalado como el jefe de la banda que se dedicó a la trata de personas, - agravado por haber mediado engaño y por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haber sido perpetrada contra más de tres víctimas y contra menores de 18 años y por haberse consumado la explotación en 5 oportunidades. También se lo acusó como coautor del delito de promoción de la prostitución y abuso sexual continuado, con acceso carnal, gravemente y la tenencia imágenes de abuso sexual infantil “Hemos visto las diversas estrategias utilizadas por el líder de esta organización delictiva, destinadas a reclutar jóvenes varones menores de edad. Comenzaban por ganarse su respeto, admiración, confianza y dominar así su voluntad para luego someterlos a todo tipo de actos sexuales, tanto para su satisfacción personal como para la de otros adultos”, indicó la acusación.

Marcelo Corazza. Foto: NA

En tanto Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar fueron acusados de ser miembros de la banda. Según la fiscalía, Angelotti, y luego Aguiar, captaban a los jóvenes menores a través de la seducción y el engaño utilizando aplicaciones de citas. De acuerdo con la pesquisa, Angelotti se aprovechaba de la inmadurez y de la situación de vulnerabilidad de los menores de edad, no sólo para abusarlos sexualmente y corromperlos, sino para luego incitarlos y convencerlos para que concreten prácticas sexuales con otros hombres mayores de edad, entre los que se encontraban los coimputados Mermet y Charpenet.

Antes del inicio del debate oral, Corazza había insistido en su inocencia, afirmando: “Soy inocente”. En declaraciones, expresó: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. Además, subrayó su intención de defenderse “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y manifestó su deseo de que “termine todo este mal momento ya”. El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 3, a cargo de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.