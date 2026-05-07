Crimen en Los Polvorines Foto: TN

Una mujer de 52 años fue asesinada en su vivienda de Los Polvorines, en un hecho que conmociona a la zona. La principal hipótesis apunta a que fue atacada cuando intentaba proteger a su hija de 8 años de un abuso sexual. Por el crimen buscan a un joven identificado como el principal sospechoso.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, donde efectivos policiales llegaron durante la madrugada tras un llamado al 911. Al ingresar, encontraron el cuerpo de Yolanda Raquel Cáceres tendido en el piso, con signos evidentes de violencia.

Cómo fue el ataque dentro de la vivienda

Las primeras pericias indicaron que la víctima presentaba heridas compatibles con un ataque brutal. Según reconstruyeron los investigadores con testimonios de vecinos, tenía golpes en el rostro y cortes en el abdomen y el cuello, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa.

Dentro de la vivienda también se encontraba la hija de la mujer, quien resultó clave para la investigación. La menor relató que fue despertada mientras dormía por una situación de abuso y logró identificar al agresor como un conocido de la familia.

De acuerdo con su testimonio, tras el episodio vio a su madre caída en el piso y salió de la casa en busca de ayuda. Su declaración permitió orientar rápidamente la investigación hacia un sospechoso concreto.

Quién es el principal sospechoso y qué se sabe

A partir de ese relato y de averiguaciones en el barrio, los investigadores señalaron como principal acusado a Esteban Amarilla, un joven de 25 años que vive en las inmediaciones. Desde entonces, permanece prófugo y es intensamente buscado.

La causa, que fue caratulada como “homicidio”, intervino laUnidad Funcional de Instrucción N°21 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para intentar localizar al sospechoso.

Crimen en Los Polvorines Foto: TN

Los investigadores sostienen que el sospechoso habría ingresado a la vivienda tras forzar una ventana. Antes de escapar, además, se habría llevado los teléfonos celulares de la mujer y de la menor, un elemento que también es analizado como parte del caso.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Malvinas Argentinas, que dispuso distintas medidas para localizar al acusado. En el lugar trabajaron peritos, efectivos policiales y personal del Grupo Táctico Operativo.

En paralelo, la niña recibió asistencia médica y contención y quedó bajo resguardo del área de protección del municipio, mientras avanza la investigación judicial y continúan los operativos para dar con el sospechoso.