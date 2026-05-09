Caso YPF: Burford apeló el fallo favorable a la Argentina. Foto: NA

El fondo Burford Capital presentó un nuevo recurso ante la Justicia de los Estados Unidos con el fin de revertir el fallo que benefició a la Argentina en la causa relacionada con la expropiación de YPF. La firma solicitó que todos los jueces que integran la Cámara de Apelaciones de Nueva York tengan a bien revisar la decisión tomada por una sala de tres magistrados que había favorecido al Estado argentino.

Caso YPF: Burford apeló el fallo favorable a la Argentina. Foto: REUTERS

La presentación, conocida como “en banc rehearing”, constituye un mecanismo excepcional dentro del sistema judicial estadounidense y solo suele habilitarse en casos considerados de especial relevancia institucional o cuando se interpreta que existe una contradicción con precedentes previos de la propia Cámara.

Por qué Burford tiene escasas posibilidades de prosperar la apelación al fallo

El ex subprocurador del Tesoro argentino Sebastián Soler explicó que este tipo de pedidos tiene escasas probabilidades de prosperar debido a los estrictos requisitos de admisibilidad. Desde la actual Procuración del Tesoro coincidieron en esa evaluación y señalaron que no existen elementos extraordinarios que justifiquen una revisión plenaria del caso. También Soler señaló que la defensa argentina no está obligada a responder inmediatamente al pedido de Burford, con excepción de que la Cámara de Apelaciones lo solicite de forma expresa.

Por otro lado, en el caso de que la Cámara rechace el planteo, el fondo tendrá un plazo de 90 días a fin de recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que representa la última instancia judicial en disponibilidad dentro del sistema norteamericano para intentar revertir el revés del litigio.

En la presentación de sus resultados trimestrales, Burford admitió además que la decisión judicial favorable a la Argentina provocó pérdidas por unos 2.400 millones de dólares, con un impacto negativo neto de 1.476 millones antes de impuestos en sus utilidades. Pese a ello, el fondo sostuvo que continuará buscando mecanismos para recuperar activos relacionados con YPF y aseguró que todavía considera que esos activos mantienen un “valor de opción significativo”.

Caso YPF: Burford apeló el fallo favorable a la Argentina.

Mientras tanto, la disputa se traslada progresivamente al escenario arbitral internacional. Burford argumenta que los tratados bilaterales de inversión firmados por la Argentina con España y Estados Unidos habilitan nuevos reclamos vinculados a las sociedades Petersen y Eton Park. Según el fondo, los procesos ante el Ciadi suelen extenderse durante varios años, aunque aseguró que el organismo tiene capacidad para alcanzar conclusiones similares a las que había determinado originalmente la justicia estadounidense, que en primera instancia había condenado a la Argentina a pagar cerca de 16.000 millones de dólares.