Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín: “Uno tiene que poner el hombro en los momentos difíciles”

El productor debió ser internado meses atrás por recomendación de sus familiares y ahora continúa evolucionando. Qué dijo el artista.

Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Foto: Instagram.

Martín Ortega debió ser internado meses atrás en una clínica psiquiátrica por recomendación de sus familiares y con el apoyo de sus padres y hermanos tras presentar algunas complicaciones de salud mental.

En ese sentido, su padre Ramón “Palito” Ortega se refirió por primera vez a la situación que atraviesa su hijo y lo hizo junto a su gran amigo Juan Alberto Mateyko.

“Yo le pregunto respetuosamente a él y a Evangelina (Salazar), no soy un invasor. Y lo único que te puedo decir es que está fantásticamente bien y no me corresponde a mí decirlo”, expresó Mateyko.

En ese momento, Palito aseguró que “uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor. A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa”.

“Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda. Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”, afirmó el cantante.

Quién es Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar

Martín Ortega, nacido en el 1969, es el mayor de los hijos. Actualmente, tiene 56 años y es hermano de Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega.

A diferencia de algunos de ellos, Martín siempre intentó mantener un perfil bajo en los medios, aunque también trabaja en el ámbito.

Julieta y Martín Ortega. Foto: Instagram/martinortega.ar

En la actualidad forma parte del equipo de trabajo de la productora Underground, de su hermano Sebastián Ortega, donde se desempeña como asesor artístico, enfocándose en la revisión de guiones, estética y coherencia de las producciones.

En el 2023, el hombre generó polémica luego de un posteo en sus redes, contando una anécdota sobre su mamá, quien se había lamentado por le cierre de una tienda de lujo en Buenos Aires, y recibió críticas y fue señalado de estar “desconectado de la realidad”.

El posteo por el que Martín Ortega fue criticado. Foto: Instagram.

Para defenderse de la ola de críticas, Martín dijo que era un relato "ficcionado, más cerca de lo poético y del humor“.