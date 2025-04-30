Quién es Martín Ortega, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar que fue internado en una clínica psiquiátrica

El hombre, de 56 años, fue ingresado este martes alrededor de las 19 h luego de que un juez determine la internación psiquiátrica. Qué pasó.

Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Foto: Instagram.

Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado en una clínica psiquiátrica en las últimas horas, según trascendió en los medios.

Según informaron en el programa Desayuno Americano, el hombre de 56 años está padeciendo “un tema delicado, hay mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer cuando fue a buscarlo una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumpla una decisión judicial“.

Internaron a uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Video: América TV.

“Este tipo de situaciones son compulsivas, es la involuntarización de una persona, es una internación obligada, por lo que debe estar firmada por un juez", agregaron en el ciclo que conduce Pamela David.

Según trascendió, la ambulancia que lo trasladó habría llegado este martes alrededor de las 19 h luego de que un juez determine la internación psiquiátrica, ya que podía ser un peligro para sí mismo o para terceros.

Palito Ortega, cantante

Palito Ortega, cantante. Foto: archivo.

Al momento de la internación, Martín se encontraba acompañado por su hermana Julieta Ortega. Al igual que el resto de su familia, el hombre también trabaja en los medios audiovisuales y el entretenimiento: “Es el que se quedó en Miami con la productora, cuando Palito Ortega y Evangelina Salazar regresaron a la Argentina, también es la mano derecha de Sebastián Ortega en su productora Underground“.

Quién es Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar

Martín Ortega, nacido en el 1969, es el mayor de los hijos. Actualmente, tiene 56 años y es hermano de Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega.

A diferencia de algunos de ellos, Martín siempre intentó mantener un perfil bajo en los medios, aunque también trabaja en el ámbito.

Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Foto: Instagram.

En la actualidad forma parte del equipo de trabajo de la productora Underground, de su hermano Sebastián Ortega, donde se desempeña como asesor artístico, enfocándose en la revisión de guiones, estética y coherencia de las producciones.

En el 2023, el hombre generó polémica luego de un posteo en sus redes, contando una anécdota sobre su mamá, quien se había lamentado por le cierre de una tienda de lujo en Buenos Aires, y recibió críticas y fue señalado de estar “desconectado de la realidad”.

El posteo por el que Martín Ortega fue criticado. Foto: Instagram.

Para defenderse de la ola de críticas, Martín dijo que era un relato "ficcionado, más cerca de lo poético y del humor“.