La reacción de Julieta Ortega tras la internación de su hermano Martín en una clínica psiquiátrica

Martín Ortega junto a Julieta y su familia. Foto: Instagram @martinortega.ar

Esta semana, se conoció la noticia de que Martín Ortega, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, fue internado en una clínica psiquiátrica por decisión judicial. Según trascendió, en el momento del traslado se encontraba Julieta, su hermana, quien en las últimas horas se mostró activa en las redes sociales.

Si bien la actriz prefirió guardar silencio respecto de la salud de Martín, sí decidió usar su perfil de Instagram para cumplir con sus compromisos laborales, y subió imágenes de su viaje por la Argentina.

En medio de una semana turbulenta, la artista compartió fotos y videos de la gira que está haciendo con “Sex”, la obra teatral de José María Muscari, por distintos rincones del país.

Las historias de Julieta Ortega. Fotos: Instagram @petitjotao

A través de varias historias de Instagram, Julieta Ortega publicó la foto de Nicolás Riera, si compañero de elenco. Además, mostró la intimidad del motorhome en el que viajan.

Luego, subió un video desde la ruta para mostrar la puesta del sol, acompañado por la canción “50 ways to leave your lover”, de Paul Simon. También compartió su llegada a Concordia.

Qué le pasó a Martín Ortega

Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado en una clínica psiquiátrica.

Según informaron en el programa Desayuno Americano, el hombre de 56 años está padeciendo “un tema delicado” y hay “mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer cuando fue a buscarlo una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumpla una decisión judicial".

“Este tipo de situaciones son compulsivas, es la involuntarización de una persona, es una internación obligada, por lo que debe estar firmada por un juez", agregaron en el ciclo que conduce Pamela David.

Internaron a uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Video: América TV.

Según trascendió, la ambulancia que lo trasladó habría llegado este martes alrededor de las 19 luego de que un juez determine la internación psiquiátrica, ya que podía ser un peligro para sí mismo o para terceros.

Al momento de la internación, Martín se encontraba acompañado por su hermana Julieta Ortega. Al igual que el resto de su familia, el hombre también trabaja en los medios audiovisuales y el entretenimiento: “Es el que se quedó en Miami con la productora, cuando Palito Ortega y Evangelina Salazar regresaron a la Argentina, también es la mano derecha de Sebastián Ortega en su productora Underground”.