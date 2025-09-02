Historias atrapantes y escenas cargadas de drama y ficción: las 3 series de Prime Video que no te podés perder

Entre las opciones que tiene la plataforma para sus suscriptores, hay 3 que se incorporaron recientemente y la están rompiendo.

"Abandonada: La mujer de la casa en ruinas", serie. Foto: Prime Video.

Entre tantas opciones que tiene Prime Video para sus suscriptores, hay tres series que se convirtieron en las más elegidas del momento. Con sus historias atrapantes y producciones que no tienen nada que envidiarle a las más grandes de Hollywood, te contamos las 3 ficciones que están dando que hablar y que no te podés perder.

Las 3 series que no te podés perder

“Abandonada: La mujer de la casa en ruinas”

Sinopsis oficial: “Después de casi 30 años de silencio, una víctima comparte nuevos e inquietantes detalles del horror que vivió en la casa de la mujer que se hizo conocida en todo Brasil como la mujer del ungüento blanco en el rostro”.

Abandonada: La mujer de la casa en ruinas, serie. Foto: Prime Video.

Elenco principal: Angela Ribeiro, Antonio Monteiro, Ari Pinotti, Cesar Baccan, Charlotte Moroni, Felipe Amendola, Kkuumba Siegell, Marí Souzza, Maria Baú, Regina Cardoso.

Origen: Brasil.

“Taurasi: El último partido de visitante”

Sinopsis oficial: “La leyenda del baloncesto, Diana Taurasi, comparte la historia de su vida… dejando todo al descubierto”.

Elenco principal: Diana Taurasi.

Taurasi: El último partido de visitante, serie. Foto: Amazon Prime.

Origen: Estados Unidos.

“Agente Butterfly”

Sinopsis oficial: “David Jung, un misterioso exagente de inteligencia de EE. UU. que vive oculto en Corea del Sur, ve su vida destrozada cuando las consecuencias de una difícil decisión de su pasado regresan para perseguirlo, y se encuentra cazado por Rebecca, una joven asesina mortal, y Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que ella trabaja”.

Agente Butterfly, serie. Foto: Amazon Prime.

Elenco principal: Daniel Dae Kim, Reina Hardesty, Louis Landau, Piper Perabo, Kim Tae-Hee, Park Hae-Soo, Charles Parnell, Kim Ji-Hoon.

Origen: Estados Unidos.