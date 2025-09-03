Tom Holland reveló que fue diagnosticado con TDAH y dislexia y reveló cómo enfrenta los desafíos de su carrera

El actual Spider-Man de Marvel reveló cómo enfrenta los desafíos que se le presentan a la hora de interpretar un personaje y brindó un consejo respecto a la salud cognitiva.

Tom Holland. Foto: Reuters.

Tom Holland, el actual Spider-Man de Marvel, contó detalles íntimos sobre su vida privada que sorprendió a todos. En una reciente entrevista, el actor británico reveló fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”, contó en diálogo con IGN.

Tom Holland actor de Spiderman. Foto: Instagram @tomholland2013

En ese sentido, Holland hizo hincapié en lo importante que resulta mantener viva la imaginación y la capacidad lúdica en todas las personas.

“Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor”, remarcó.

Tom Holland habló sobre las grabaciones de “Spider-Man: Brand New Day”

La película “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland, llegará a los cines el próximo 31 de julio. El filme está dirigido por Destin Daniel Cretton y guionada por Chris McKenna y Erik Sommers.

Además de Holland, el elenco está compuesto por reconocidos actores como Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando, Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas.

Tom Holland y Zendaya

Por su parte, el actor habló con Barron’s y reconoció que el rodaje es una de las cosas más emocionantes de su carrera: “Estaba sobre un tanque conduciendo por la calle principal de Glasgow, frente a miles de fans, y fue increíble. Fue muy emocionante, fue estimulante y se sintió fresco”.