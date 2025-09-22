Tom Holland sufrió un accidente en las grabaciones de “Spider-Man 4″ y debió ser hospitalizado: qué le sucedió

Tom Holland. Foto: Reuters.

Tom Holland, actor reconocido por su interpretar al último hombre araña, sufrió un golpe en la cabeza mientras realizaba una escena con acrobacias durante las grabaciones de “Spider-Man Brand New Day” el pasado viernes y debió ser hospitalizado.

Según trascendió, el nuevo Spider-Man fue trasladado al Hospital de Glasgow y fue tratado por una conmoción cerebral leve que lo alejará del set de grabación por algunos días.

Por otro lado, una fuente habló con el medio Deadline y contó que Holland fue la única persona lastimada en el set, desmintiendo la versión de The Sun que mencionaba que una actriz doble de riesgo también había sido hospitalizada.

Tom Holland en Spider-Man. Foto: NA

Aparentemente, se trató de un golpe menor y en pocos días Holland retomará las filmaciones. De hecho, el actor y su pareja Zendaya asistieron a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres al día siguiente del accidente.

Desde la producción de la película decidieron otorgarle a Tom Holland unos días de reposo hasta que se recupere del todo, para poder interpretar a Spider-Man sin dificultades.

Tom Holland reveló que fue diagnosticado con TDAH y dislexia y reveló cómo enfrenta los desafíos de su carrera

Tom Holland, el actual Spider-Man de Marvel, contó detalles íntimos sobre su vida privada que sorprendió a todos. En una reciente entrevista, el actor británico reveló fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje”, contó en diálogo con IGN.

Tom Holland. Foto: Reuters.

En ese sentido, Holland hizo hincapié en lo importante que resulta mantener viva la imaginación y la capacidad lúdica en todas las personas.

“Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor”, remarcó.