Matías Alé y Martina Vignolo anunciaron su boda, pero un detalle podría arruinar los planes: ¿se cancela el casamiento?

Los enamorados están a pocos meses de contraer matrimonio, pero una noticia podría arruinarles la boda. Qué sucedió

Matías Alé y Martina Vignolo se casan el 23 de octubre. Foto: Instagram/martivignolo

Matías Alé anunció que se casa con Martina Vignolo dentro de dos meses, pero también reveló el drama que vive en la actualidad y que podría perjudicar la celebración.

Si bien los enamorados están cerrando los últimos detalles de la boda que se llevará a cabo en Mar del Plata el próximo 23 de octubre, el actor contó que recibieron una noticia inesperada y algo preocupante.

Matías Alé anunció que se casa con Martina Vignolo. Video: Instagram/martivignolo

“Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar de Plata el 23 de octubre”, contó al aire del programa Ángel responde.

Luego, contó lo que le pasó cuando fue a presentar los papeles para casarse con su novia: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo ‘pero vos estás casado’. Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés. Pero me dijo que no estaba registrado, que no se pagaron las tasas”.

“Lo llamé a Burlando y me dijo que eso no se terminó de hacer. Así que se presentó ahora y supuestamente son dos meses porque esa causa estaba archivada. Pido, por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, agregó Matías Alé.

Matías Alé y Martina Vignolo anunciaron su boda. Foto: Instagram/martivignolo

En octubre del 2015, el actor se casó por registro civil con quien creía que era el amor de su vida, la modelo María del Mar Cuello Molar. Sin embargo, a los meses ella decidió romper la relación luego del brote psicótico que sufrió Alé.

Cuando Matías Alé habló de su boda con Marti Vignolo

“Cuando encontrás a una persona que realmente vibra como vos, además, creo mucho en las vidas pasadas, las reencarnaciones y demás. Creo que con Marti vinimos a cerrar una historia que estaba (...) Nos conocíamos de antes”, había dicho Matías Alé.

“Sin herir susceptibilidades, siempre digo que he tenido parejas muy importantes, siento que si no hubiera conocido a Martina, pensaba que el amor no era lo que siento ahora. Llegó la fecha, nadie nos creía y ahora faltan cuatro meses. Tengo 220 invitados”.

Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Instagram.

“El otro día, me crucé con Grace -Graciela Alfano- en el estreno de Pretty Woman. Graciela es una de las invitadas y me dijo que sí, que quiere venir”, concluyó visiblemente enamorado.