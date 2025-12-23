“Me tuvieron dos horas con oxígeno”: Matías Alé rompió el silencio y contó cómo se incendió su casa de Nordelta

Un error del actor desató un incendio en su vivienda de Nordelta y debió ser internado en un centro de salud en las últimas horas. Los detalles, en la nota.

Matías Alé y Martina Vignolo. Foto: Instagram/martivignolo

Matías Alé fue internado de urgencia en las últimas horas tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono a raíz de un incendio ocurrido en su casa de Nordelta. El actor presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas que motivaron la inmediata intervención de los servicios de emergencia. Ahora, rompió el silencio en el programa Desayuno americano y contó lo que sucedió.

Cómo se incendió la casa de Matías Alé

Matías Alé contó que, en el departamento que vive junto con su esposa Mati Vignolo, tiene una cocina eléctrica que casi ni se usa pero que fue la que provocó el incendio. “Son muy sensibles las perillas. Hacen un ruido que se siente, pero no lo percibí”, contó.

El error fue apoyar una caja en la cocina eléctrica pensando que estaba apagada. Luego se fue al baño y en ese momento comenzó a sentir el humo del fuego.

Información sobre la salud de Matías Alé. Foto: Instagram.

“Yo me estaba afeitando y Marti estaba haciendo algo acá cerquita. Yo estaba con mi perrito y cuando salgo del baño de afeitarme y bañarme no había tanto olor. Yo pensé que era gas. Arriba no se veía tanto porque hay como una pared que no sube tanto el humo. Cuando bajé sí, me encontré que abajo había mucho olor”, comentó el actor.

Lugo contó que fue excelente la atención en el sanatorio. “Me tuvieron dos horas con oxígeno, me sacaron sangre para ver qué grado de monóxido de carbono tenía en sangre, me hicieron placas. Tenía la presión bastante alta”, agradeció.

Matías Alé contó lo que sucedió con el incendio en su casa. Video: América TV.

Para finalizar, Matías Alé dijo que hay que tomar conciencia sobre estos accidentes domésticos y aclaró por qué grabó la situación: “Soy una persona pública y si sale en algún lado lo del incendio, van a decir, ‘se volvió loco’, ‘es mentira’, ‘tuvo un brote’, ‘busca prensa’. Además, tenía muchos compromisos ese día. No tengo ganas de que digan que me volví loco ni nada por el estilo”, remarcó.