Matías Alé debió ser internado de urgencia tras un incendio en su casa: qué sucedió

El actor presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Matías Alé. Foto: Instagram.

Matías Alé debió ser internado de urgencia tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono a raíz de un incendio ocurrido en su casa de Nordelta.

El actor presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas que motivaron la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Según la información que trascendió, una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó a Alé al centro de salud más cercano, donde quedó internado en observación para evaluar su evolución clínica.

Por su parte, Marti Vignolo, pareja de Matías, utilizó sus redes sociales para aclarar que ya están bien todos los integrantes de la casa.

El posteo de la novia de Matías Alé. Foto: Instagram.

La información fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien explicó, que el fuego se habría iniciado en una hornalla eléctrica ubicada en la cocina de la casa.

Si bien el incendio fue de carácter focalizado, provocó daños materiales de consideración y requirió la intervención de los bomberos y como consecuencia de la inhalación del humo, Matías Alé debió recibir atención médica de urgencia.

La luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Disney

Después de celebrar su boda en una ceremonia íntima y emotiva en noviembre 2025, Matías Alé y Martina Vignolo emprendieron un viaje que parecía sacado de un cuento para celebrar su luna de miel: los parques de Disney fue el destino elegido por la pareja para coronar un año lleno de cambios, proyectos y un romance que se consolidó rápidamente.

Desde el primer día se mostraron completamente entregados a la experiencia: muñecos, orejitas, atracciones icónicas y recorridos nocturnos por los parques de Disney fueron parte del itinerario.

La luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Disney. Foto: Instagram.

Testigos que coincidieron con ellos en Magic Kingdom aseguraron que Alé, fiel a su estilo, se mostró efusivo y carismático, mientras que Martina grababa cada momento para guardar recuerdos de su primera aventura como marido y mujer.

Las fotografías que ambos compartieron en redes hablan por sí solas: posaron frente al Castillo de Cenicienta, disfrutaron del clásico desfile con personajes y se animaron a atracciones intensas como Space Mountain y Tron Lightcycle Run.