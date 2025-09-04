“Necesito hacerte el amor”: Soledad Silveyra reveló detalles sobre la escena del meme viral con Osvaldo Laport

La actriz contó que entre ambos siempre hubo mucha química y funcionó para que las escenas se vieran con naturalidad.

Osvaldo Laport meme viral Foto: redes

Soledad Silveyra habló sobre la escena viral con Osvaldo Laport en el momento en que su novela llegaba hasta los 37 puntos de rating. En entrevista con Otro día perdido, la actriz contó sobre cómo surgió el famoso meme y habló sobre la buena relación que tenían ambos actores.

Luego de reproducir la escena donde Osvaldo Laport le dice la icónica frase “Necesito hacerte el amor”, Silveyra reveló la intimidad con el actor. “Son como una cara muy presente siempre en los memes”, le dijo Mario Pergolini.

Soledad Silveyra contó cómo fue grabar la escena viral con Osvaldo Laport. Video: X/otrodiaperdidok

“Hablando de la novela, teníamos, no sé, 25, 30 puntos… Hay capítulos que tenían 37 puntos de rating. Nosotros con Osvaldo nos divertimos muchísimo. Él inventaba dónde hacer el amor”, contó la actriz.

Y luego recordó la escena que se volvió viral: “Y un día me dice, vamos a hacerlo en un caballo. Le digo, ¿qué? Al trote. Y lo hicimos. Nosotros inventábamos. Había esa libertad en las novelas, en esta sí. En otras no, no tanto. Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos”, reveló Solita Silveyra.

Soledad Silveyra se reencontró con su intimidad después de 15 años: “Era como el desierto”

A sus 73 años, Soledad Silveyra reveló cómo fue la grata experiencia de volver a enamorarse y brindó los pormenores de su primera relación íntima después de 15 años: “Era el desierto de California”.

En principio, la artista que ocupó un lugar romántico en incontables novelas y tramas de todo tipo, contrariamente, contó que “estaba muy apasionada con el trabajo y hacía mucho tiempo que no miraba a un hombre. No lo necesitaba”.

Así que realizó un fugaz viaje de vacaciones: “Fue curioso porque yo me fui a Búzios en donde él vive hace 48 años, allá tiene una posada y un restaurante. Fui a la casa de una amiga que adoro. Como saben que soy muy despistada, le escribieron a tres amigos de allá por si tenía algún problema”.

Soledad Silveyra se reencontró con el amor. Foto: Instagram.

“Estaba en la casa de ella, salí a caminar, venía de tener un esguince en el pie y había muchas piedras. Me fui con las llaves, dejé el teléfono y me perdí. Llegué a la costa, vi las posadas y subí hasta ahí. Me quedé a comer en el restaurante”, continuó.

Durante el relato del final de la estadía, bromeó sobre su estado sexual: “Era el último día en el que me iba a quedar. A todo esto, estaba en ‘el desierto de California’ y después de 15 años sin usar (entre risas). Me había hecho amiga de unas chicas y les pedí que me acompañen a una farmacia para comprarme un lubricante porque no hablo ni una palabra en portugués”.

“Esa noche dormimos en la habitación cinco, no me voy a olvidar nunca. Le mandé una foto a mi hermano porque estaba muy nerviosa. Fue una noche maravillosa”, concluyó.