Soledad Silveyra y Luis Brandoni Foto: @soledad_solita_silveyra

Luis Brandoni murió a los 86 años tras pasar varios días internado luego de sufrir una caída en su casa y la actriz Soledad Silveyra, con quien protagonizaba la obra teatral “¿Quién es quién?" en calle Corrientes, le dedicó unas sentidas palabras.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo”, comentó vía Instagram en un posteo con fotos y un video del actor argentino. Supieron ser grandes amigos durante muchos años y han compartido pantalla y escenario en más de una ocasión.

“Día muy triste para la cultura”, declaró la actriz y cerró su mensaje con un fuerte apoyo: “Saula Benavente estoy contigo y con la familia”.

Soledad Silveyra vía Instagram Foto: @soledad_solita_silveyra

El saludo por su cumpleaños

El actor argentino partió un día después de su cumpleaños. En un mensaje vía Instagram, Solita lo había saludado: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote”. Y agregó: “Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”.

Soledad Silveyra saludó a Luis Brandoni por su cumpleaños Foto: @soledad_solita_silveyra en Instagram

La carrera de Brandoni

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y fue protagonista de una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina. Desde la década de los 70, se distinguió por su versatilidad en el escenario y delante de las cámaras.

El reconocido intérprete de títulos como “La Patagonia rebelde”, “Esperando la Carroza”, “Parque Lezama”, “ Made in Argentina” o “La odisea de los giles” estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi.

De qué murió Luis Brandoni a sus 86 años

El pasado sábado 11 de abril, Brandoni se cayó en su casa y debió ser internado. Si bien en un principio nació el un rumor de que había sufrido un ACV, su entorno familiar y laboral se encargó -estudios médicos mediante- de confirmar que no se trató de un accidente cerebrovascular.

Lo que le sucedió al aclamado actor es que, debido a la caída, se golpeó la cabeza y eso le produjo un hematoma cerebral, por lo cual quedó internado hasta evaluar su evolución. Tras una semana peleando por su vida, esta madrugada se dio a conocer su deceso.

Luis Brandoni. Foto: NA

El último parte médico, señalaba que se encontraba internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado.

Brandoni se encontraba protagonizando la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Sylveira. Tras su accidente, Rottemberg dispuso la suspensión del espectáculo. “Por respeto al público, para que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta para efectivizarlas”, señaló.