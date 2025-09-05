A qué hora y día se estrena el nuevo capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

La precuela de Outlander sigue sorprendiendo Foto: Instagram @outlander_starz

Pasado el estreno de Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander, ya conquistó a los fans con un doble romance cargado de pasión, secretos familiares y giros inesperados. ¿Cuándo llega el próximo capítulo?

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela. La serie puede verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

Disney+ estrena un nuevo capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el quinto episodio está disponible desde el sábado 6 de septiembre a las 5 a.m. (hora local).

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Episodio 6: Birthright: 6 de septiembre de 2025

Episodio 7: Luceo Non Uro: 13 de septiembre de 2025

Episodio 8: A Virtuous Woman: 20 de septiembre de 2025

Episodio 9: Braemar: 26 de septiembre de 2025

Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025

Birthright, el sexto capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8

Los fans más ansiosos pueden estar sufriendo bastante, y no es para menos: el final de la temporada 7 de Outlander fue impactante y aún no hay fecha confirmada para el estreno de la temporada 8, que será la última de la serie. Pero para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de los episodios de esta última temporada, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.

Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final.

Los protagonistas de Outlander Sam Heughan, Sophie Skelton y Richad Rankin se presentaron en la Comic-Con de San Diego 2025. Foto: Starz en Instagram

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander