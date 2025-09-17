“Me siento vulnerada”: Flor Jazmín Peña contó la drástica decisión que tomó tras los dichos de Agus Franzoni

El joven insinuó tener videos íntimos de su expareja y la bailarina, indignada, reveló qué decisión tomó.

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni. Foto: Instagram.

Este lunes Agustín Franzoni fue tendencia en la red social X luego de haber insinuado que tiene videos íntimos de su expareja, Flor Jazmín Peña. Ante las declaraciones del streamer, la bailarina se mostró indignada y contó que lo llevará a la Justicia.

“Me siento completamente vulnerada”, le dijo Flor Jazmín a Ángel de Brito a través de mensajes por WhatsApp. Luego habló sobre lo que sintió al enterarse lo que dijo su ex.

La palabra de Flor Jazmín Peña. Video: LAM.

“Lo de Franzoni lo vi ayer, me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quién habla, y quienes lo acompañan, encima, se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa”, expresó la bailarina

“Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto por tener que hacer un chiste al aire”, agregó.

“Lo siento como una amenaza”

“No sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera. Me siento completamente vulnerada, roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo”, dijo la novia de Nico Occhiato, totalmente indignada.

“No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción, pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex”, agregó.

Si bien Flor Jazmín siempre habló bien de él, las declaraciones la hicieron cambiar por completo: “Hasta ayer, yo hablaba bien de él, porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor, pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió, por eso también estoy tan shockeada”.

Los polémicos dichos de Agus Franzoni. Video: X.

“No me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada con eso, por eso esta vez siento que cruzó una línea. Esto es lo que tengo para decir. Estoy que no lo puedo creer”, finalizó la bailarina.