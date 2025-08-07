Llegan “los knockouts” a La Voz Argentina: cuándo comienzan y quiénes serán los nuevos cocoaches

El reality de canto está por finalizar la etapa de las “Batallas”, por lo que dio precisiones sobre cómo sigue el programa.

La Voz Argentina 2025 Foto: NA

La Voz Argentina anunció en las últimas horas el inicio de los “Knockouts”, mientras sigue adelante con la vibrante etapa de “las batallas”.

Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.

Sin embargo, la del domingo será la última de las batalles, ya que el lunes darán inicio los “Knockouts”.

"La Voz Argentina 2025". Foto: X / @LaVozArgentina.

En qué consisten los “Knockouts”

En esta etapa del reality de cantos, los jurados vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el coach del team deberá elegir quién sigue en el certamen.

Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Nuevos co-coach y cambios importantes en La Voz Argentina

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

Quiénes acompañan a cada coach: