Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de “Gen V”, el sangriento spin-off de “The Boys”

La serie llegó a Prime Video con nuevos episodios cargados de acción y emoción.

Gen V. Foto: NA.

El universo de “The Boys”, y aunque la serie original ya tiene escrita su quinta y última temporada, la historia continúa expandiéndose con su spin-off, “Gen V”, que estrenó su segunda temporada el 17 de septiembre por Prime Video.

En esta nueva entrega, los jóvenes superhéroes de la Universidad de Godolkin, deberán enfrentarse a un mundo mucho más violento y ambicioso. Y al igual que en su primera temporada, esta entrega cuenta con ocho impactantes episodios que dejarán al espectador al borde del sillón durante los casi 45 minutos de cada capítulo.

El lanzamiento tendrá una modalidad híbrida: los primeros tres capítulos ya están disponibles desde el 17 de septiembre, mientras que los siguientes se liberarán uno por semana cada miércoles, hasta completar la temporada el 22 de octubre.

De qué trata la segunda temporada de “Gen V”

Tras los explosivos acontecimientos del final de la primera temporada, Marie, Jordan y el resto del grupo regresan a Godolkin. Pero el panorama ha cambiado: con Patriota (Homelander) dominando el escenario político de EE.UU., el nuevo decano transforma la universidad en una base militar para entrenar soldados superpoderosos.

En medio del creciente conflicto entre los humanos y los supers, el grupo descubre un programa oculto que podría cambiar el equilibrio de la vida y la ambición para siempre. La tensión comienza a subir en esta segunda entrega, ya que se centra en los dilemas éticos, obligando a nuestros héroes a elegir cuál es el camino que quieren seguir: el bien o el mal.

Segunda temporada de Gen V. Foto: Instagram @genv

A lo largo de la segunda entrega, los fanáticos podrán ver las caras nuevas y viejos conocidos que demuestran la inquietante conexión que hay en el spin-off con “The Boys”.

La serie está protagonizada por Jaz Sinclair (Ciudades de papel, Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Chance Perdomo, Lizze Broadway, y Maddie Phillips, quien también ha aparecido brevemente en The Boys. Completan el elenco Patrick Schwarzenegger y otros talentos emergentes del género juvenil y de acción.