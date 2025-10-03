El rapero Sean “Diddy” Combs fue condenado a cuatro años de prisión por prostitución

El artista enfrentaba acusaciones de crimen organizado, trata de personas y explotación sexual en las llamadas “Freak-Offs”, fiestas privadas en las que presuntamente se cometían abusos.

Sean "Diddy" Combs. Foto: Reuters.

El rapero y productor Sean “Diddy” Combs recibió una condena de cuatro años de cárcel, luego de que en julio pasado fuera hallado culpable en dos cargos vinculados a prostitución. La sentencia fue dictada por el juez Arun Subramanian en los tribunales de Nueva York, en una audiencia en la que el artista estuvo presente.

La fiscalía había pedido 11 años y 3 meses de prisión, mientras que su defensa buscaba una pena reducida de poco más de un año. Finalmente, el magistrado se inclinó por un término intermedio, aunque se mostró molesto con una carta que el músico presentó antes del fallo, en la que criticaba a una de las víctimas. “Fue completamente inapropiado”, expresó el juez.

Sean Diddy Combs. Foto: REUTERS

En su escrito, Diddy había pedido clemencia y aseguró que ya no le interesaban la fama ni el dinero, y que lo único importante era su familia. Sin embargo, esas palabras no generaron la empatía esperada en el tribunal.

El juicio y el veredicto

El artista, detenido desde septiembre de 2024 en una cárcel de Nueva York —donde también cumplen condena figuras como R. Kelly y Ghislaine Maxwell—, enfrentaba acusaciones de crimen organizado, trata de personas y explotación sexual en las llamadas “Freak-Offs”, fiestas privadas en las que presuntamente se cometían abusos.

Si bien fue absuelto de los cargos más graves relacionados con crimen organizado y tráfico sexual, que podían haberlo llevado a prisión perpetua, el jurado determinó que sí trasladó personas con fines de prostitución, lo que lo expuso a penas de hasta 20 años de cárcel.

Sean "Diddy" Combs. Foto: EFE.

El proceso judicial se extendió durante casi siete semanas, con la declaración de 34 testigos, la mayoría convocados por la fiscalía, quienes relataron episodios de violencia sexual y abusos vinculados al cantante y a su entorno. El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó durante dos días completos antes de anunciar el veredicto.