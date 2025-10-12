Daniela Celis mostró cómo sus hijas rezaban por Thiago Medina mientras estaba internado en terapia intensiva

La exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el altar que armó en su casa y mostró cómo sus gemelas rezaban por su papá, quien sufrió un accidente de moto el pasado 12 de septiembre.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Luego del accidente que lo dejó internado en terapia intensiva por varias semanas, Thiago Medina recibió el alta y volvió a la casa donde vivía con Daniela Celis y sus dos hijas gemelas, que lo recibieron con alegría y cariño.

Luego de semanas donde no faltaron las cadenas de oración, Thiago Medina empezó a recuperar su energía y a retomar sus actividades cotidianas. En ese contexto, Daniela emocionó a todos al compartir en redes sociales un video en el que se ve a las niñas rezando por su papá mientras él permanecía internado.

La historia de Daniela Celis que enterneció las redes. Foto: Instagram.

Por su parte, el exparticipante de Gran Hermano remarcó que no volverá a tener una moto, ya que con ella se accidentó el pasado 12 de septiembre

En el momento del choque, Thiago fue asistido por un hombre al que le repitió que no quería morirse porque tenía dos hijas pequeñas.

El día que Thiago Medina habló por primera vez tras salir de terapia intensiva

En Telefe Noticias, Pilar Smith mostró un audio de Thiago Medina, quien habló por primera vez con un medio de comunicación desde su grave accidente.

Con una alegría en su tono de voz, agradeció al canal por siempre tratarlo con respeto y el buen trato que tuvieron con él en los últimos días: “Veo todos los programas, Georgina, Ariel, Vero, Buen Telefé, Telefé Noticias. Les mando saludo a todos y gracias por la buena onda. Gracias por el respeto y siempre cuidarnos a mí y a mi familia”.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Por su parte, Daniela Celis contó que “Thiago ya sabe todo, esto es un proceso largo que está dando pasos agigantados. Llegó, está bien, está caminando solo, hoy empezó a caminar desde la camilla hasta el baño. Va y vuelve, así que estamos muy cerquita de lo que tantos queremos tenerlo en casa con nosotras”, comentó en un video que difundió en sus redes sociales.