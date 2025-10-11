Imperdible: la serie coreana de Disney+ que emociona a los fans de los k-dramas por su historia “enemies to lovers”

La serie protagonizada por Choi Woo-shik y Jung So-min ya está disponible en Disney+ Latinoamérica y promete convertirse en uno de los éxitos románticos del año por su historia de amor fuera de lo común.
El universo de los k-dramas vuelve a apostar por el romance con segundas intenciones. “Would You Marry Me?”, la nueva producción de SBS disponible en Disney+ Latinoamérica, se sumerge en una historia de amor, engaños y segundas oportunidades protagonizada por Choi Woo-shik (Our Beloved Summer, Parasite) y Jung So-min (Because This Is My First Life).

La serie presenta una premisa tan clásica como irresistible para los fanáticos del género: dos desconocidos deciden casarse por conveniencia, pero lo que empieza como una farsa pronto se complica con sentimientos verdaderos. En este caso, el incentivo es económico: un departamento de lujo destinado a recién casados que podría cambiarles la vida.

¿De qué trata la serie coreana “Would You Marry Me?”?

Choi Woo-shik interpreta a Kim Woo-joo, heredero de una panadería centenaria, metódico y reservado, mientras que Jung So-min encarna a Yoo Mary, una diseñadora independiente que atraviesa una crisis económica y emocional tras descubrir la infidelidad de su prometido, quien curiosamente también se llama Kim Woo-joo (Seo Bum-june).

Esta coincidencia de nombres introduce uno de los giros más ingeniosos del guion, al contraponer dos figuras masculinas que representan polos opuestos: uno, confiable y distante, y el otro, encantador pero engañoso.

Cuando Mary se ve envuelta en una estafa y al borde del colapso financiero, propone a Woo-joo un trato: fingir ser esposos durante 90 días para acceder a un beneficio habitacional. A partir de ese acuerdo, la serie despliega una dinámica de convivencia llena de tensión, humor y ternura, donde el espectador presencia cómo los límites entre la mentira y la autenticidad comienzan a desdibujarse.

Con un tono ligero pero emocionalmente profundo, “Would You Marry Me?” combina la comedia romántica tradicional con reflexiones sobre el amor contemporáneo, la soledad y la búsqueda de estabilidad en una sociedad marcada por la competencia. La química entre Choi Woo-shik y Jung So-min, dos de los actores más carismáticos de Corea del Sur, se perfila como uno de los grandes atractivos de la temporada.

Así, este k-drama promete revivir el espíritu de las historias de amor que comienzan con un contrato y terminan desbordando de sentimientos reales, invitando al público a preguntarse, una vez más: ¿qué pasa cuando surge el amor entre los protagonistas?

Elenco de “Would You Marry Me?”

  • Choi Woo-shik.
  • Jung So-min.
  • Seo Bum-june.
  • Kim Hae-sook.
  • Lee Joo-bin.
  • Park Sung-geun.
  • Jang Sung-bum.