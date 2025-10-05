Comedia, deporte y redención: la serie de Disney+ con Glen Powell que es de lo más visto en la plataforma

A días de su estreno, esta producción ya dio mucho de qué hablar y se perfila como uno de los fenómenos del año. De qué se trata.

Chad Powers Foto: Disney+

En tan sólo unos días, la serie protagonizada por Glen Powell ya se volvió en todo un éxito en las plataformas de streaming. Esta producción de Disney+ mezcla el humor, la drama deportiva y una historia cargada de redención y segundas oportunidades, que hacen emocionar al público capítulo a capítulo.

Estamos hablando de Chad Powers, una de las favoritas de la semana. La historia cuenta la vida de un ex mariscal de campo que busca la reinvención personal, y gracias a sus diálogos profundos y llenos de enseñanza (muy al estilo de Disney) conquistó tanto a los usuarios como a la crítica especializada.

Chad Powers Foto: Disney+

El carisma de Glen Powell es clave en el éxito de la serie. Conocido por su trabajo en producciones como “Top Gun: Maverick”, el actor demuestra aquí su versatilidad para la comedia sin dejar de lado la profundidad emocional que requiere el personaje.

De qué va Chad Powers, la ficción que arrasa en Disney+

La historia sigue a Russ Holliday, un ex mariscal de campo universitario cuya prometedora carrera se desmorona tras un escándalo que lo deja fuera del juego. Años más tarde, buscando una segunda oportunidad, decide volver al campo bajo una nueva identidad: Chad Powers. Con una apariencia irreconocible y una nueva actitud, se infiltra en un equipo universitario del sur de Georgia que atraviesa una profunda crisis.

Pero el mayor desafío no será físico, sino emocional: ¿puede alguien rehacer su vida ocultando quién fue? ¿Hasta qué punto se puede sostener una mentira sin perderse a uno mismo? La serie explora estas preguntas con una narrativa ágil, cargada de humor y momentos emotivos.

Desde su llegada a la plataforma, Chad Powers se mantuvo entre los contenidos más vistos de Disney+, con miles de comentarios en redes sociales y una recepción crítica notable. Se trata de un contenido ideal para maratonear y, sin dudas, uno de los títulos más prometedores del año en el catálogo.