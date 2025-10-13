Los protagonistas de Blood of My Blood, precuela de Outlander, hablaron sobre el final y dieron un adelanto de la segunda temporada

Tras el cierre de la primera temporada, los actores comentan cómo vivieron el final y anticipan lo que se viene en el futuro de la saga.

Blood of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La primera temporada de Outlander: Blood of My Blood llegó a su fin, y los protagonistas Harriet Slater (Ellen MacKenzie), Jamie Roy (Brian Fraser), Hermione Corfield (Julia Moriston) y Jeremy Irvine (Henry Beauchamp) compartieron su mirada sobre el desenlace, además de adelantar lo que se viene en la segunda temporada.

La historia de Brian y Ellen, los padres de Jamie

Después de que Ellen MacKenzie (Harriet Slater) descartara la idea de una vida con Brian (Jamie Roy) por su seguridad ante la amenaza de Colum (Séamus McLean Ross), el final de la primera temporada puso contentos a los fans.

“Ellen siempre tuvo la esperanza de encontrar una manera de escapar de ese compromiso, así que interpretó el papel de la prometida obediente de los Grant con la esperanza y el conocimiento de que encontraría una salida”, dijo Slater a TheWrap, señalando que la amenaza de Colum en el Episodio 9 hizo que Ellen se diera cuenta de que “está jodida” y la llevó a romper el corazón de Brian, lo que, a su vez, también le rompe el de ella.

Afortunadamente, al más puro estilo de “Outlander”, Brian acudió al rescate de Ellen, revelando que Colum había enviado a alguien a ejecutarlo a pesar de que Ellen había roto con él, liberando así a Ellen de su parte del trato para que ella y Brian pudieran planificar su escape con la ayuda de Jocasta (Sadhbh Malin) y la Sra. Fitzgibbons (Sally Messham).

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

“Ella está preparada, en ese momento, para dejar todo y a todos atrás para estar con el hombre que ama”, dijo Slater.

A medida que se calmaba el polvo de la desaparición de Ellen, Colum urdió un plan para que Dougal (Sam Retford) se casara con Maura Grant, a quien Slater llama “bien emparejada” a pesar de ser opuestos, y el plan de escape de la pareja está en marcha hasta que son interceptados por Malcolm Grant, quien no dejaría que Brian desapareciera ileso, siguiendo el consejo de su tío de arrebatarle lo que Ellen ama.

Sin embargo, la determinación de Malcolm de luchar no intimida a Brian, según Roy, quien señaló que Brian sabía que podía con Malcolm, pero en cambio le ofreció la opción de rendirse mientras estaba ganando. Cuando Malcolm se negó a ceder, Brian lo enfrentó en una pelea, que finalmente terminó matándolo.

“Es lo último que Brian piensa”, dijo Roy. “No quiere hacer esto. Quiere irse del castillo sin más... pero Malcolm tiene otras ideas y, por desgracia, no le fue muy bien”.

“En ese momento era matar o morir”, añadió Slater, señalando que Brian tuvo que lidiar con el peso de su decisión. “Es un momento realmente hermoso cuando Ellen lo ve y lo tranquiliza diciéndole: ‘Tenías que hacerlo, porque nos habría perseguido eternamente. No se habría arrepentido’”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Aun así, matar a Malcolm inevitablemente complicará el final feliz de Brian y Ellen, y Roy explica: “matar a un terrateniente del clan no es algo que se tome a la ligera en esa época”.

Brian y Ellen escapan a la cabaña y se reúnen con Murtagh (Rory Alexander), quien compartió un momento dulce con Ellen, consolidando así su amistad. Slater y Roy revelaron que ese momento los hizo llorar al ver el final como elenco. “Es un amor tan tierno, algo a lo que Ellen simplemente no está acostumbrada”, dijo Slater. “Me encanta su amistad”.

La fantasía de la pareja de un final feliz se ve interrumpida por una llamada política, cuando Ellen y Brian ven cruces de fuego en las Tierras Altas, lo que indica el comienzo de la rebelión jacobita, que Brian no puede ignorar.

“En aquellos tiempos, tenía dos opciones: o respondía a la llamada, volvía con su señor y se iba a la guerra, o se arriesgaba al exilio de Escocia”, dijo Roy.

“Si no respondía a esa llamada, básicamente tenía que abandonar el país, porque si no lo hacía, y se descubría que se abstenía de ir a la guerra por cualquier motivo, podría ser asesinado, así que Brian no tenía muchas opciones al final de la temporada”, añadió.

A pesar de su posible separación, Slater dijo que la pareja está “muy unida” y añadió: “Son un equipo. Han pasado por mucho juntos y están decididos a seguir juntos pase lo que pase”. Además, les ayuda saber que eventualmente seguirán juntos para tener a Jamie en el futuro.

La historia de Julia y Henry, los padres de Claire

Brian y Ellen no son los únicos amantes que se reencontraron en el final de la temporada 1, ya que Julia (Hermione Corfield) armó con éxito un plan para escapar de las garras de Lord Lovat (Tony Curran) y huir con Henry (Jeremy Irvine) y su bebé.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Aunque Julia siempre estuvo decidida a escapar de Lovat, Corfield señaló que esta vez prestó mucha atención a proteger a Davina (Sara Vickers), quien, según Corfield, podría ser golpeada, o algo peor, si Julia y el bebé desaparecieran bajo su vigilancia. Que Davina se convierta en aliada y cómplice de Julia es un cambio bienvenido para Julia, quien señala que Davina antes la veía como una “competidora” y una “amenaza”, tanto para su lugar en el castillo como para su hijo Brian.

“Con el tiempo, Davina se dio cuenta de que, en realidad, no tenía ninguna intención de hacer algo así”, dijo Corfield. “Se trataba puramente de proteger a su hijo, y se unen por el hecho de que ambas son madres y, de hecho, hacen la mayor parte de lo que hacen para proteger a sus hijos”.

Con esto en mente, Julia le ordenó a Davina que después de que ella, Henry y el bebé estuvieran fuera de la casa, debía alertar a Balloch y decirle que Julia había sido secuestrada.

Su plan transcurre prácticamente sin contratiempos, pero la pareja se da cuenta de repente de que no pueden estar seguros de si su bebé puede viajar en el tiempo, lo que significa que uno de ellos tendrá que intentar atravesar las piedras con el bebé primero, y si su hijo no logra atravesarlas, el otro se quedará atrapado en el pasado con él.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

Ante la persecución de Henry, Julia insistió en que él pasara primero con el bebé, explicándole que ella tenía más protección que él. Pero, en el último momento, Henry puso la mano de Julia sobre la piedra con el bebé, dejando su destino en duda.

Irvine reveló que filmaron varias versiones diferentes de esa secuencia final, explicando: “Teníamos a alguien literalmente al lado de la cámara escribiendo diferentes versiones, solo para darles opciones a los guionistas para la segunda temporada”.

“No creo que exista ningún mundo en el que Henry hubiera abandonado a su esposa”, dijo Irvine. “La vida que Julia llevaba en el siglo XVIII es mucho peor que la que tuvo que soportar Henry. Cualquiera que sea padre y esposo lo entenderá: te sacrificarías por ellos en un instante”.

La temporada 2 traerá grandes sorpresas

Si bien no está claro si el viaje en el tiempo funcionó y si Julia, Henry y el bebé regresarán a casa, Irvine adelantó “grandes sorpresas” en la temporada 2, que se encuentra en medio de la filmación, así como algunas “conversaciones incómodas” entre Julia y Henry con respecto a lo que Irvine llama las “transgresiones” de Henry, haciendo referencia a su conexión con la trabajadora sexual después de pensar que Julia estaba muerta.

Blood of my Blood Foto: Starz

“Henry y Julie tienen mucho que discutir y desempacar”, dijo Corfield. “Tienen una buena formación para lidiar con problemas en su matrimonio cuando no es ideal, pero este es un nuevo reto para ellos: aprender a perdonar y... reconciliarse”.

“En ‘Outlander’ existe un amor absoluto, verdadero e incondicional; también existe en el mundo real, pero en este mundo… Dios, es tan profundo, y realmente lo pusimos a prueba”, dijo Irvine.