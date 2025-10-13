Se terminó Blood of My Blood, la precuela de Outlander: ¿cuándo se estrena la segunda temporada?

Antes del estreno de la primera temporada ya se había confirmado que habría una segunda. Tras el impactante final, los fans quieren saber cuánto tiempo deberán esperar.

Se terminó Blood of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Starz

La primera temporada de Blood of My Blood, la precuela de Outlander, concluyó con un final bastante abierto. Si bien vimos que Brian y Ellen lograron sellar su pacto de amor, todavía no sabemos si Julia, Henry y su bebé William están a salvo. La buena noticia es que la segunda temporada ya había sido confirmada antes del estreno de la primera, aunque no todo son buenas noticias.

Un impactante final que pide a gritos la segunda temporada

En el final de temporada de Outlander: Blood of My Blood, vemos que Julia y Henry, los padres de Claire, regresan a las piedras y escuchan el clásico zumbido. Sin embargo, Julia decide no cruzar todavía, ya que no saben si su bebé William podrá atravesarlas.

Blood of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

De pronto, Henry es perseguido por hombres a caballo y su vida corre peligro. En ese momento, Julia le pide que cruce las piedras, aunque no se sabe si logra hacerlo ni qué ocurrirá con ella y William si se quedan solos en la Escocia del siglo XVIII.

Mientras tanto, Brian y Ellen finalmente formalizan su pacto de amor, lo que deja entrever que en una posible segunda temporada William podría llegar a encontrarse con ellos.

Lo que sí está claro es que Julia y Henry nunca logran regresar, ya que Claire, en la serie original, cuenta que sus padres murieron cuando ella era niña, por lo que nunca vuelve a verlos.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Lo que se sabe de la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood

La segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood fue confirmada antes del estreno de la primera. Al igual que su serie madre, esta precuela está producida por Sony Pictures Television, y ya se ha dado luz verde al inicio del rodaje de la segunda temporada en Escocia, utilizando nuevamente los icónicos paisajes donde se filmó Outlander durante más de una década.

El showrunner y productor ejecutivo, Matthew B. Roberts, comentó: “La pasión y el talento que nuestro reparto y equipo han puesto en Blood of My Blood ha sido extraordinario. Estamos encantados de continuar estas historias épicas de amor en una segunda temporada. Así como el público se enamoró de Jamie y Claire, esperamos que se enamoren de estas nuevas parejas cuando las conozcan este verano”.

En una entrevista reciente con The Wrap, los protagonistas adelantaron que la segunda temporada traerá grandes sorpresas. Actualmente, la serie se encuentra en pleno proceso de filmación, por lo que todo indica que su estreno será entre finales de 2026 y principios de 2027, una vez que haya concluido definitivamente Outlander.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, hay una gran novedad: la segunda temporada de Blood of My Blood comenzó a filmarse este verano. Como referencia, la primera temporada se rodó durante siete meses y finalizó en julio de 2024, aproximadamente un año antes de su estreno.

Si la segunda temporada sigue un cronograma similar, su llegada podría ser a principios de 2027, o incluso antes, en caso de que Blood of My Blood adopte el mismo ritmo de Outlander y estrene una temporada por año, con algunas excepciones.

Los protagonistas dieron un adelanto de la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood e insinuaron una fecha de estreno

Aunque los detalles de la trama de la segunda temporada se mantienen bajo estricta reserva, las cuatro estrellas de la serie adelantaron en una entrevista exclusiva con RadioTimes.com algunas pistas sobre lo que los fanáticos pueden esperar cuando el programa regrese quizás el próximo año para su segunda entrega.

“Puedo decirte esto: la temporada 2 comienza en un lugar donde ni siquiera yo pude entender cómo ese personaje había llegado allí”, bromeó Jeremy Irvine, quien encarna a Henry, el padre de Claire.

Hermione Corfield añadió: “Estamos grabando el séptimo episodio de la segunda temporada y no podría decirles qué le va a pasar a Julia. ¡Ni yo mismo tengo ni idea!".

Llega el final de la primera temporada Foto: Starz

Mientras Irvine bromeó diciendo que “lo que he aprendido de este programa es que nadie está a salvo, ¿nos van a matar?”, también señaló que la temporada 2 promete ser incluso mejor que la temporada 1.

Hay días en el set que simplemente pienso: “¿De dónde sacaron el presupuesto para esto?. Esta temporada, ha subido de nivel y hay cosas muy locas. Y he disfrutado mucho filmando esta temporada. Creo que va a ser muy emocionante".

El final de Outlander cada vez más cerca

El 2026 promete ser un año cargado de nostalgia para los fans de Outlander, ya que se estrenará la octava y última temporada de la serie más apasionante de todas. La temporada final llegará a Starz a principios de 2026, cerrando una épica historia de amor que ha conmovido a los espectadores desde el primer capítulo.

Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

Aunque todavía no hay una fecha oficial, el teaser adelanta que será a comienzos de ese año. Los fans esperan un cierre a la altura de la serie, con Jamie y Claire a salvo, aunque no faltarán los momentos emotivos que seguramente requerirán más de un pañuelo.