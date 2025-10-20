Edith Hermida contó el calvario que atraviesa por un acosador: “Viene a mi casa”

La conductora reveló el difícil momento que atraviesa por el hostigamiento por parte de Antonio Serafín Tierno.

Edith Hermida. Foto: Instagram @edithhermida

Edith Hermida relató el difícil momento que atraviesa por el hostigamiento por parte de un acosador que la sigue y asiste a todos sus espectáculos. Según contó, la persecución por parte de un hombre, identificado como Antonio Serafín Tierno, lleva más de un año.

“Ella está padeciendo un tema similar al de Agustina Peñalva y Soledad Larghi. Tengo los chats, las capturas, las fotos que este hombre publica en redes sociales, donde llega a subir imágenes como si fueran pareja”, aseguró el periodista Gonzalo Sorbo.

Tierno no solo le envía mensajes obsesivos y románticos, sino que también se presenta en los shows de la conductora y la espera en la salida. También tuvo apariciones en la casa de Hermida.

Edith Hermida. Instagram

“Ya es parte de mi vida”

En diálogo con Infama, Edith contó: “En realidad nunca hice la denuncia porque no tuve tiempo y, además, ya es un poco parte de mi vida. Él viene a mi casa, se queda en la esquina, o a veces enfrente. Ya todos mis vecinos saben quién es”. La conductora admitió sentirse intimidada, pero aseguró haber intentado normalizar la situación ante la constante presencia del acosador.

Ante la insistencia de Marcela Tauro para una denuncia, la conductora respondió entre risas nerviosas: “Sí, ya me lo dijeron varias veces. Mariela Fernández me lo había sugerido también, pero la verdad es que no lo hice. Lo voy a hacer”.

El acosador mantiene un perfil público en Instagram donde se describe como “el señor de señores, rey de reyes, juez mundial”. En el mismo, combina mensajes religiosos con imágenes manipuladas en las que aparece junto a Edith, presentándolos como si fueran pareja.