Mapas, anotaciones y collages: los perturbadores hallazgos tras el allanamiento al acosador denunciado por Cris Morena

El hombre de 51 años, identificado como Leonardo Lo Giúdice, fue denunciado por la productora en 2021 y ahora volvió a aparecer. Qué encontraron en su casa de Lanús.

Cris Morena. Foto: Instagram.

Cris Morena volvió a denunciar en los últimos días a un hombre de 51 años por hostigamiento y acoso que, desde el 2021, no deja de aparecer en su vida. Si bien al principio esta situación parecía resuelta mediante una perimetral, este año volvieron a reactivarse tras algunas situaciones que obligaron a la empresaria a acudir nuevamente a la Justicia.

En ese sentido, la periodista Belén Ludueña comentó cómo empezó esta pesadilla en el programa Tarde o Temprano. “En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio, hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital… por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, explicó.

Acosador de Cris Morena. Foto: captura Desayuno Americano.

El hombre, identificado como Leonardo Lo Giúdice y con domicilio Lanús, acosó a Cris Morena durante años con actitudes obsesivas, aunque sin sobresaltos evidentes. Sin embargo, como aclararon los periodistas, entre julio y noviembre de este año volvió a aparecer insistentemente y quebrando la orden que impuso la Justicia.

Por su parte, Pampa Mónaco también reveló cuándo comenzó todo. Según explicó, “este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar. Ahora, cuatro años después, incumplió”. Ahora, la casa del acosador fue allanada y encontraron macabros elementos en la habitación del hombre.

Qué encontraron en el allanamiento de la habitación del acosador de Cris Morena

El hombre, quien vive en Lanús con su madre, fue allanado y el personal policial encontró macabros elementos en su habitación. “En la habitación encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leonardo imaginó en su mente entre él y ella. Venía siendo víctima de un acoso feroz. Encontraron fotos de los ojos de Cris Morena, se tomó el trabajo de recortar revistas y hacer un collage con sus ojos. Obsesionado con la mirada de Cris Morena”, reveló Carlos Salerno en Desayuno Americano.

Acosador de Cris Morena. Foto: captura Desayuno Americano.

“Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador no solamente había anotaciones y fotos, sino que había mapas a mano alzada con sus movimientos: ‘se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, se juntó con esta persona...’. Todo anotado en hojas”, añadió.

Si bien actualmente el hombre no se encuentra detenido, tiene una restricción de 1.000 metros y una tobillera de la Justicia, una medida que se extenderá por 6 meses.