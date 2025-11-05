Detuvieron al hombre que acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: el video del escandaloso momento

Las imágenes de un hombre acercándose a la mandataria por detrás y tocándola quedaron registradas en un video que se viralizó en las redes sociales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: REUTERS

Mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el centro histórico en la capital mexicana, un hombre la acosó y tocó sin su consentimiento. El sujeto, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la mandataria intervino.

Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó el pasado martes. Foto: REUTERS

“Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba “totalmente alcoholizado” y posteriormente cuando “veo los vídeos”.

El incómodo momento que sufrió Claudia Sheinbaum.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”, sentenció la jefa de Estado.

Por ello, anunció que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en “el respeto por la mujer en todos los sentidos”.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, lamentó Sheinbaum, quien también animó al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar.

La presidenta expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los doce años sufrió acoso en el transporte público. Sobre su protección, expresó que “no piensa reforzar la seguridad”.

El difícil momento que vivió Claudia Sheinbaum

Sheinbaum tenía previsto que asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles de Palacio Nacional.

Fue en ese trayecto en el bullicioso centro de Ciudad de México cuando el hombre, aprovechando que otros ciudadanos saludaban a la mandataria, se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

El sujeto, aparentemente ebrio y quien intentó besar por la espalda a la mandataria, fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta mexicana que se mostró tensa tras el episodio.