Juanes rememoró su conexión con el folklore argentino a través de Los Visconti: “Era lo que se escuchaba en mi casa”

Desde pequeño, el artista colombiano se enamoró de este estilo de música tan característico del país.

Juanes visitó a Mario Pergolini en su programa “Un día Perdido” y sorprendió con una confesión: el fuerte vínculo que desde chico tiene con la música argentina, más precisamente con el folklore nacional.

“Desde muy pequeño estuve conectado con esta cultura, por la música de Gardel, Los Chalchaleros... Los Visconti”, comenzó. “Para mí venir a la Argentina es un privilegio porque la cultura es maravillosa”, continuó. El fragmento de la entrevista fue compartido por Los Visconti en su cuenta oficial de Instagram.

“Escuchaba a Los Chalchaleros y Los Visconti en la infancia porque era lo que escuchaba en mi casa. En Medellín el tango está muy presente y era común consumir todo eso”, manifestó a la vez que reveló una curiosa anécdota: “Cuando era chico le pedí a mi tía Pastora que me haga un traje de gaucho porque quería parecerme y cantar”.

Es un dúo de música folklórica, integrado originalmente por los hermanos mellizos Abel y Víctor Visconti, oriundos de Coronel Dorrego.

Su música se caracteriza por el aire romántico y emotivo de sus canciones, principalmente por la interpretación de valsecitos criollos, por lo que han sido llamados Los Reyes del Valsesito Criollo. Entre sus temas más exitosos se encuentran Dorreguero y payador, A Coronel Dorrego, la zamba Bahía Blanca, Mama vieja, Como se adora el sol, Andate, Paisaje colombiano, A toda Colombia, Vieja botella de vino, Que hacemos con mamá, Tierra misionera, entre otros.

Al morir Víctor, el 11 de abril del año 2005, Abel escribió en su homenaje “Adiós hermano”, tema incluido en el álbum Homenaje a mi hermano (Universal Music Colombia-2006). Hoy Abel comparte el escenario con Héctor Corvalán.