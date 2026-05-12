Los Chalchaleros Foto: Archivo

Hay canciones que no se “estrenan”: se descubren. Y en el folklore argentino ese fenómeno es casi una regla: temas que parecen haber existido siempre, como si fueran parte del aire de la peña, del patio y del primer acorde de guitarra criolla. Una de ellas es “Sapo Cancionero”, esa zamba que todavía hoy vuelve en coros espontáneos como si el tiempo no pudiera despegarla de la memoria colectiva.

La zamba del “Sapo Cancionero”

Pero acá viene el giro de guion que a mí me fascina como cronista: la historia de “Sapo Cancionero” no arranca donde la mayoría cree. No nació en Salta, ni en Tucumán, ni en Santiago del Estero. La chispa inicial nació en Chile, y lo que hoy cantamos como zamba fue, primero, un poema.

Un poema chileno, un sapo poeta y un título que cambió de nombre

Los versos originales pertenecen a Alejandro Flores Pinaud, actor, dramaturgo y poeta chileno, figura reconocida en su país y premiada (entre otros datos biográficos que constan en registros públicos). En distintas reconstrucciones sobre la obra, se señala que el texto circuló con el título “Sapo trovero” antes de transformarse en canción. “Trovero” remite al trovador: el que improvisa, el que cuenta, el que canta desde el borde.

Alejandro Flores Pinaud Foto: Archivo

Hasta ahí, nada de bombos ni de pañuelos: era literatura. El sapo aparece como metáfora de algo universal: la belleza posible incluso en lo “poco agraciado”, y esa tensión explica por qué la obra se volvió tan “nuestra”.

El jujeño que le puso música: Jorge Hugo Chagra y el salto a la zamba

Del otro lado de la cordillera, en Jujuy, aparece el segundo protagonista: Jorge Hugo Chagra, compositor y artista jujeño, asociado directamente a la creación musical de “Sapo Cancionero”. Chagra nació en San Salvador de Jujuy en 1928 y desarrolló una trayectoria amplia dentro del cancionero popular del NOA, según reseñas biográficas publicadas en medios regionales.

En algún punto de esa circulación de textos y encuentros, Chagra toma esos versos y les da la melodía que hoy reconocemos de inmediato. Y ahí ocurre lo decisivo: la obra se registra formalmente en Argentina. Fuentes que recopilan la historia de la canción señalan el 24 de abril de 1962 como fecha de registro en SADAIC (dato repetido en varias referencias).

El “enredo” de la autoría: cuando una canción viaja, también se confunde

En el folklore, las canciones viajan con valijas imperfectas: cambian títulos, se mezclan atribuciones, aparecen “puentes” humanos que transmiten el material y luego quedan pegados a la firma. Con “Sapo Cancionero” pasó algo así: durante años circularon versiones cruzadas sobre quién había escrito la letra y cómo llegó a manos del compositor.

Lo que hoy aparece consolidado en distintas reseñas y fichas es que la letra corresponde a Alejandro Flores y la música a Jorge Hugo Chagra, aunque también se menciona el papel de intermediarios en la cadena de transmisión. Esa “niebla” de nombres no le quita fuerza al tema: al contrario, lo vuelve más representativo de una cultura que se construye en red, con aportes, préstamos y apropiaciones artísticas legítimas.

Los Chalchaleros: la versión que la convirtió en himno popular

Y entonces entra el cuarteto que, para muchos, “firma” la emoción final: Los Chalchaleros. El grupo nació en Salta y tuvo actividad entre 1948 y 2002, con un peso decisivo en la difusión masiva del folklore argentino durante décadas.

Los Chalchaleros Foto: Archivo

Distintas publicaciones ubican la consagración popular de “Sapo Cancionero” en la etapa del boom del folklore de los años 60, cuando radios, peñas y festivales empujaron el género a un lugar central en la música popular. Incluso hay registros que refieren ediciones discográficas de comienzos de los 60 vinculadas al tema y a su circulación en vinilo/EP.

¿Por qué funcionó tanto en su voz? Porque Los Chalchaleros tenían un sello: armonías vocales reconocibles y una forma de “decir” la zamba que volvió escuela. En términos simples: la canción ya era buena, pero la interpretación la volvió inolvidable.

Qué tiene la zamba y por qué “Sapo Cancionero” pega tan hondo

Para entender el poder de este clásico también hay que mirar el formato: zamba. El término se asocia a la zamacueca y a un mestizaje de ritmos latinoamericanos que, en Argentina, se vuelve danza de pareja suelta con pañuelos y un clima de galanteo elegante. Esa base es ideal para letras simbólicas.

En “Sapo Cancionero” hay una idea que atraviesa generaciones: la ilusión como salvavidas. Un personaje “improbable” canta a un amor difícil (la luna, el ideal, lo inalcanzable) y, sin decirlo de manera literal, nos deja una filosofía de barrio: si no soñás, se te apaga la vida.

Por eso esta zamba es tan de sobremesa: no hace falta entender teoría musical para sentir que habla de uno. Y por eso también cruzó fronteras y volvió a cruzarlas, como si el sapo fuera un puente cultural entre Chile y Argentina.

El dato que cierra el círculo: la despedida de Chagra y la permanencia del tema

Jorge Hugo Chagra falleció en 2020 a los 92 años, según informó la prensa jujeña, que repasó su obra y su vínculo con canciones emblemáticas. Pero “Sapo Cancionero” siguió su propio destino: el de esas piezas que, una vez que entran al cancionero, ya no pertenecen a una sola época.

Y si hoy te estás preguntando por qué este tema “revive” cada tanto en redes, en recomendaciones y en conversaciones familiares, mi respuesta es simple: porque tiene trama, tiene misterio y tiene espejo. Un poema chileno, un compositor jujeño, una consagración salteña y una zamba que terminó siendo de todos.