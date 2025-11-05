La serie “El Eternauta” fue distinguida por el Senado de la Nación

“Esta serie demostró que se puede soñar en grande en nuestro país”, dijo el senador Wado de Pedro quien encabezó el reconocimiento a los realizadores de la producción de Netflix.

La serie “El Eternauta” fue distinguida por el Senado de la Nación Foto: Prensa

El Senado de la Nación entregó este miércoles un Diploma de Honor a los realizadores de la serie de Netflix El Eternauta, en reconocimiento a su aporte a la cultura nacional, al talento argentino y al desarrollo de la industria audiovisual del país.

El acto, impulsado por el senador Wado de Pedro, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, se realizó en el Salón Azul del Congreso Nacional y contó con la presencia de senadores de diversas extracciones políticas, como Martín Lousteau, quien entregó una Mención de Honor Juana Azurduy al Vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, Francisco Ramos.

Durante el encuentro, Wado de Pedro afirmó que “El Eternauta tiene que ver con la historia argentina. Esta serie demostró que se puede soñar en grande en nuestro país, que tenemos la capacidad, los actores, los técnicos y el talento para hacer obras universales sin perder la identidad”. También destacó la necesidad de “seguir apoyando al cine nacional y a una industria que genera trabajo, cultura, identidad y soberanía”, y remarcó que “el mensaje de Oesterheld sigue vigente: no sólo que nadie se salva solo, sino también que el único héroe es el héroe colectivo”.

Los diplomas fueron entregados a Bruno Stagnaro (creador, director y guionista), Matías Mosteirín y Leticia Cristi (productores ejecutivos de K&S Films), Francisco Ramos (Netflix Latinoamérica), Martín M. Oesterheld (consultor creativo y nieto de Héctor Oesterheld), y a las familias Oesterheld y Solano López. También se distinguió al elenco y al equipo técnico, entre ellos Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto.

La ceremonia subrayó el impacto histórico de El Eternauta como primera gran producción argentina de ciencia ficción, filmada íntegramente en Buenos Aires con un equipo de más de 2.900 trabajadores. Francisco Ramos afirmó que “el impacto de El Eternauta es absoluto: cruzó fronteras y conquistó audiencias en todo el mundo. Es una obra monumental, anclada en lo colectivo, que demuestra el poder de la cultura argentina”. Contó que la serie “ha llegado a ser la más vista en más de 80 países” y reiteró el compromiso de Netflix con la Argentina: “No tengan la más mínima duda que vamos a seguir apostando por su industria audiovisual”.

Bruno Stagnaro expresó que “el recorrido que tuvo a nivel global nos llena de orgullo; haberlo logrado con nuestras herramientas y nuestra cultura es completamente gratificante”. Por su parte, la productora Leticia Cristi remarcó que “desde los chicos que festejan sus cumpleaños con Juan Salvo hasta los jubilados que marchan bajo la consigna ‘nadie se salva solo’, todos sentimos que esta historia nos pertenece”. Matías Mosteirín completó: “El Eternauta demuestra hasta dónde puede llegar la ambición y la originalidad creativa de nuestro país y cuanto vale la pena protegerla y promoverla”.

“Siento que Oesterheld está más presente que nunca, tanto acá como en la serie que pudimos llevar adelante. Estoy muy contento por este reconocimiento y por representar a nuestra cultura argentina”, concluyó Martín M. Oesterheld.

El acto concluyó con un reconocimiento a las familias de Francisco Solano López y de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura militar, y a su legado como símbolo de resistencia y memoria colectiva. El Eternauta, coincidieron los expositores, es hoy una de las expresiones más potentes de la cultura argentina en el mundo y un testimonio del valor del trabajo colectivo y del talento nacional.